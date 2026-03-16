Лекция про стиль, концерты и истории первых переселенцев: куда бесплатно сходить в Калининграде на этой неделе

Неделя с 16 по 20 марта в Калининграде обещает быть интересной — особенно для тех, кто любит ходить на лекции. Любители кино и музыки тоже найдут, чем себя занять. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия можно посетить бесплатно.

Отчётные концерты в КОМК им. С. В. Рахманинова6+ Когда: 17, 18 и 19 марта, 18:00 Где: Калининградский областной музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова ( Фрунзе, 4к1) В колледже состоится серия отчётных концертов разных отделений. На сцену выйдут не только студенты, но и преподаватели. Программа: 17 марта, 18:00 — концерт отделения «Музыкальное искусство эстрады», 18 марта, 18:00 — концерт отделения «Фортепиано», 19 марта, 18:00 — концерт отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты». Вход свободный.

Лекция «Медиация как способ разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних»18+ Когда: вторник, 17 марта, 18:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Медиация — процедура добровольного разрешения споров при содействии независимого нейтрального посредника. Слушатели узнают, как применять её при конфликтах с участием детей и чем такая процедура отличается от суда. Кроме того, они получат практические рекомендации. Лектор — практикующий адвокат и медиатор Наталья Цацура. Вход свободный.

Лекция «Маршруты памяти: как переселенцы осваивали новое место»12+ Когда: среда, 18 марта, 18:30 Где: арт-библиотека Университетского колледжа БФУ им. И. Канта (Зоологическая, 2, каб. 210) На материале устных интервью, собранных студентами в полевых экспедициях, исследователи реконструировали опыт первых жителей Калининградской области. На лекции будут рассмотрены три аспекта: восприятие в первые дни, формирование повседневных маршрутов и присвоение значимых точек. Лекторы: Елена Баранова, директор Центра социально-гуманитарной информатики, к.ист.наук, доцент; Ангелина Саенко, научный сотрудник НИЦ социально-гуманитарной информатики; Михаил Лопатин, научный сотрудник НИЦ социально-гуманитарной информатики. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Кинопоказы «Эхо дней короткометражного кино»12+ Когда: 18 марта, 14:00 Где: Городская юношеская библиотека (Гайдара, 87) В городских библиотеках проходят показы фильмов Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» в рамках программы «Эхо дней короткометражного кино». Программа «Звёзды в коротком метре»: «Замуж второй раз»12+ (Радда Новикова) — история влюблённой женщины средних лет, которой взрослые дети помогают разобраться с собственной жизнью. «Не Дед Мороз»18+ (Степан Азарян) — волшебный дед решает завязать с профессией и уезжает из Великого Устюга в Москву, пускаясь во все тяжкие — а его жизнь фиксируют «документалисты». «Про корову»12+ (Николай Алексеев, Антон Симухин) — невезучая москвичка Снежана приезжает в деревню хоронить отчима, чтобы получить наследство. Но сначала ей придётся продать корову. «Фак Ап»12+ (Александра Розовская) — история о пациентке, чей визит в поликлинику превращается в череду курьёзных недоразумений. «Я не помню»12+ (Евгений Цыганов) — пожилой мужчина с деменцией давно разучился помнить простые вещи, но одно воспоминание осталось с ним навсегда: зимний петербургский вечер, трамвай и девушка. Вход свободный.

Лекция «Стэнли Спенсер. Эксцентричный англичанин»16+ Когда: среда, 18 марта, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Имя этого британского художника в России почти не известно, хотя о нём стоит говорить: Стэнли Спенсер соединял в своём творчестве самые разные влияния — от Джотто до прерафаэлитов и Поля Гогена. Его творчество — пример эксцентричного, но очень эффектного подхода к композиции и тематике. Не лекции искусствовед Алёна Мирошниченко расскажет, как странный художник стал кавалером Ордена Британской империи и повлиял на целый ряд английских мастеров. Вход свободный.