Лекция про стиль, концерты и истории первых переселенцев: куда бесплатно сходить в Калининграде на этой неделе

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Неделя с 16 по 20 марта в Калининграде обещает быть интересной — особенно для тех, кто любит ходить на лекции. Любители кино и музыки тоже найдут, чем себя занять. «Клопс» рассказывает, какие мероприятия можно посетить бесплатно.

Отчётные концерты в КОМК им. С. В. Рахманинова6+

Когда: 17, 18 и 19 марта, 18:00

Где: Калининградский областной музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова ( Фрунзе, 4к1)

В колледже состоится серия отчётных концертов разных отделений. На сцену выйдут не только студенты, но и преподаватели.

Программа:

  1. 17 марта, 18:00 — концерт отделения «Музыкальное искусство эстрады»,
  2. 18 марта, 18:00 — концерт отделения «Фортепиано»,
  3. 19 марта, 18:00 — концерт отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

Вход свободный.

Лекция «Медиация как способ разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних»18+

Когда: вторник, 17 марта, 18:00

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Медиация — процедура добровольного разрешения споров при содействии независимого нейтрального посредника. Слушатели узнают, как применять её при конфликтах с участием детей и чем такая процедура отличается от суда. Кроме того, они получат практические рекомендации. 

Лектор — практикующий адвокат и медиатор Наталья Цацура. Вход свободный.

Лекция «Маршруты памяти: как переселенцы осваивали новое место»12+

Когда: среда, 18 марта, 18:30

Где: арт-библиотека Университетского колледжа БФУ им. И. Канта (Зоологическая, 2, каб. 210)

На материале устных интервью, собранных студентами в полевых экспедициях, исследователи реконструировали опыт первых жителей Калининградской области. На лекции будут рассмотрены три аспекта: восприятие в первые дни, формирование повседневных маршрутов и присвоение значимых точек.

Лекторы:

  1. Елена Баранова, директор Центра социально-гуманитарной информатики, к.ист.наук, доцент;
  2. Ангелина Саенко, научный сотрудник НИЦ социально-гуманитарной информатики;
  3. Михаил Лопатин, научный сотрудник НИЦ социально-гуманитарной информатики.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

Кинопоказы «Эхо дней короткометражного кино»12+

Когда: 18 марта, 14:00

Где: Городская юношеская библиотека (Гайдара, 87)

В городских библиотеках проходят показы фильмов Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» в рамках программы «Эхо дней короткометражного кино». 

Программа «Звёзды в коротком метре»:

  1. «Замуж второй раз»12+ (Радда Новикова) — история влюблённой женщины средних лет, которой взрослые дети помогают разобраться с собственной жизнью.
  2. «Не Дед Мороз»18+ (Степан Азарян) — волшебный дед решает завязать с профессией и уезжает из Великого Устюга в Москву, пускаясь во все тяжкие — а его жизнь фиксируют «документалисты».
  3. «Про корову»12+ (Николай Алексеев, Антон Симухин) — невезучая москвичка Снежана приезжает в деревню хоронить отчима, чтобы получить наследство. Но сначала ей придётся продать корову.
  4. «Фак Ап»12+ (Александра Розовская) — история о пациентке, чей визит в поликлинику превращается в череду курьёзных недоразумений.
  5. «Я не помню»12+ (Евгений Цыганов) — пожилой мужчина с деменцией давно разучился помнить простые вещи, но одно воспоминание осталось с ним навсегда: зимний петербургский вечер, трамвай и девушка.

Вход свободный.

Лекция «Стэнли Спенсер. Эксцентричный англичанин»16+

Когда: среда, 18 марта, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Имя этого британского художника в России почти не известно, хотя о нём стоит говорить: Стэнли Спенсер соединял в своём творчестве самые разные влияния — от Джотто до прерафаэлитов и Поля Гогена. Его творчество — пример эксцентричного, но очень эффектного подхода к композиции и тематике. 

Не лекции искусствовед Алёна Мирошниченко расскажет, как странный художник стал кавалером Ордена Британской империи и повлиял на целый ряд английских мастеров.

Вход свободный.

Лекция «Бренды и стилисты: как усилить друг друга?»16+

Когда: четверг, 19 марта, 17:30

Где: лекторий «Креспективы» в ТЦ «Мега-Маркет» (Уральская, 18, 4 этаж)

Встреча будет посвящена взаимовыгодному сотрудничеству между брендами и стилистами. Участники обсудят, как оно помогает создать хороший имидж и увеличить продажи. Кроме того, гости поговорят о значимости брендов для карьеры и статуса стилистов и охватах за пределами региона.

Спикер — Елена Волочкова, куратор стилистов Калининграда от Всероссийского сообщества стилистов, номинант Всероссийской премии RUSSIAN STYLE AWARDS 2025, имиджмейкер-стилист и аналитик моды.

Вход по регистрации.

