Калининградская фэнтези-писательница выпустила новый роман о загадочном Ордене Дочерей Ночи

Калининградская писательница Евгения Санакоева 19 марта представит свою новую книгу — «Золотая нить богини»16+. Презентация состоится в арт-пространстве «Заря». Подробнее о новом романе — в материале «Клопс».

О книге

«Золотая нить богини» — вторая и заключительная часть дилогии про Орден Дочерей Ночи. Первый роман презентовали в апреле прошлого года.

Действие обеих книг просходит в фэнтези-мире, которым управляют два божества. Их волю передают Дочери Ночи — девушки-ткачихи из особого ордена. Одна из них и стала главной героиней — наряду с юным принцем, и вместе они должны спасти мир от тёмных сил.

У открывающей книги цикла, которая называется «Нити дочерей ночи», более двух тысяч читателей на «Яндекс.Книгах» и рейтинг 4,1 из 5 на сервисе LiveLib.

Поклонники хвалят Санакоеву за красивый и интересный мир, убедительную любовную историю, лёгкий слог и юмор. «Прочла за сутки с перерывом на работу. Когда начинала, даже не думала, что так захватит!» — призналась в комментариях одна из читательниц.

Электронная и аудиоверсия продолжения появились в сети ещё в мае прошлого года, а теперь второй том вышел в бумаге. Писательница обещает, что он будет ещё лучше первого: в своём телеграм-канале она написала, что «книжка — огонь». «Если бы не я её написала, то я бы её с удовольствием почитала», — пошутила Санакоева.