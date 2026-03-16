Весной в Калининградской области пройдёт традиционный фестиваль студенческого творчества

Калининградские студенты представят свои творческие выступления на региональном фестивале «СтудАРТ». В этом году он пройдёт с 18 по 28 апреля. Подробнее о мероприятии рассказали организаторы.

Номера на суд зрителей подготовят студенты среднего профессионального и высшего образования. В Калининграде «СтудАрт» проводится с 2008 года, то есть нынешний сезон станет 17-м.

Конкурсанты — студенты в возрасте от 16 до 35 лет — покажут творческие номера в девяти направлениях: вокал, инструментальное исполнение, танцы, театр, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт.

Победители смогут отправиться на всероссийский этап конкурса «Российская Студенческая Весна». «У каждого участника — своя цель участия: проявить себя и рассказать о своём таланте, побороть страх сцены и получить оценку жюри или найти новые знакомства», — говорится в анонсе.

Профессиональное жюри оценит каждого участника, а победителей фестиваля ждут призы. Участникам обещают множество интересных знакомств и обратную связь по каждому номеру.