Весной в Калининградской области пройдёт традиционный фестиваль студенческого творчества

Калининградские студенты представят свои творческие выступления на региональном фестивале «СтудАРТ». В этом году он пройдёт с 18 по 28 апреля. Подробнее о мероприятии рассказали организаторы.
Номера на суд зрителей подготовят студенты среднего профессионального и высшего образования. В Калининграде «СтудАрт» проводится с 2008 года, то есть нынешний сезон станет 17-м.
Конкурсанты — студенты в возрасте от 16 до 35 лет — покажут творческие номера в девяти направлениях: вокал, инструментальное исполнение, танцы, театр, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт.
Победители смогут отправиться на всероссийский этап конкурса «Российская Студенческая Весна». «У каждого участника — своя цель участия: проявить себя и рассказать о своём таланте, побороть страх сцены и получить оценку жюри или найти новые знакомства», — говорится в анонсе.
Профессиональное жюри оценит каждого участника, а победителей фестиваля ждут призы. Участникам обещают множество интересных знакомств и обратную связь по каждому номеру.
Победители прошлого года смогли поучаствовать не только в федеральном этапе «СтудАрта», но и в других всероссийских конкурсах. Так, Мария Егиазарян съездила в Новосибирск и спела в финале музыкального проекта «Универвидение». Калининградка заняла в нём второе место.
Приём заявок на участие в сезоне 2026 года завершился 15 марта. Фестивальная программа стартует 18 апреля.
Организаторы — КРОО ООО «Российский союз молодёжи» и ГБУ КО «Центр молодёжи» при поддержке Министерства молодёжной политики Калининградской области.
«Клопс» рассказывал, что покажут калининградские художники на выставке современного искусства в Москве.