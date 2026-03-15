Если сердце просит тепла: 6 книг, которые помогут проникнуться весенним настроением

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Весна уже пришла, а у вас до сих пор нет настроения? Исправить это несложно — достаточно найти хорошую книгу. «Клопс» выбрал шесть романов, которые заставят улыбнуться и помогут проникнуться весенней атмосферой.

«Весна в Фиальте»18+ Владимир Набоков В сборник «Весна в Фиальте» вошли рассказы, написанные Набоковым в 1920–1930-е годы в эмиграции. Большинство из них — тонкие атмосферные зарисовки, которые сначала публиковались в русскоязычных журналах Европы под псевдонимом В. Сирин. Название сборнику дал рассказ «Весна в Фиальте» — один из самых известных текстов в творчестве писателя. Истории в книге объединены не сюжетом, а общими темами — памяти, любви, случайности и хрупкости человеческой судьбы.

«Колдовской апрель»16+ Элизабет фон Арним Действие происходит в начале XX века. Четыре англичанки — женщины совершенно разных характеров и судеб — решают уехать из дождливого Лондона на юг Италии. Они на месяц арендуют старинный замок, надеясь в нём спастись от серых будней, тревог и утомительной рутины. «Колдовской апрель» — один из самых известных романов британки Элизабет фон Арним, признанный классикой XX века. Книга выдержала множество переизданий и была неоднократно адаптирована для театра и кино. Читателей неизменно интересует, как меняется внутренний мир героинь по мере их пребывания в Италии — среди средиземноморских садов, буйства цветов и приморских пляжей.

«Лекарство от меланхолии»16+ Рэй Брэдбери Сборник рассказов впервые был опубликован в 1959 году. В него вошли короткие тексты, написанные Брэдбери с конца 1940‑х до конца 1950‑х годов. Главное в них, как и во всём творчестве автора — внимание к человеческой натуре и состояниям души. Брэдбери концентрировался на психологических нюансах. Ироничные, порой грустные, но полные светлой надежды истории легко поднимут настроение тем, кто ещё не оттаял после морозной зимы. Русскоязычные издания публикуют «Лекарство от меланхолии» в разном объёме, но обычно это около 20 рассказов.

«Фиалки в марте»16+ Сара Джио У Эмили Уилсон, писательницы из Нью-Йорка, была идеальная жизнь — поэтому героиня очень тяжело переживает творческий кризис и измену мужа. Чтобы прийти в себя, девушка приезжает к двоюродной бабушке на остров, где проводила детство. Там она находит старый дневник и понимает, что жизнь автора связана с её собственной. «Фиалки в марте» — дебютный роман Сары Джио, после которого к писательнице пришла популярность. Книга сочетает историю любви, семейную тайну и две переплетённые временные линии. Большую роль в книге играет природа — и идея обновления жизни.

«Весна»16+ Али Смит Ричард Лизли — режиссёр телекомпании, который переживает тяжёлую утрату. Потеряв смысл существования, он уезжает из Лондона на север страны, надеясь просто исчезнуть из привычного мира. Но бросить всё ему мешает загадочная девочка по имени Флоренс: она приносит с собой лёгкость и надежду, заставляя взрослых по-новому взглянуть на мир и на самих себя. «Весна» — третья книга в сезонном цикле Али Смит. Писательница задумала этот проект как художественный отклик на события в современной Великобритании. Повествование движется свободно, соединяя разные истории, воспоминания и культурные отсылки. Весна в романе символизирует перемены — особенно долгожданные после долгой внутренней «зимы».

«Булочник и Весна»16+ Ольга Покровская В центре истории — обычная жизнь людей, которые однажды оказываются перед необходимостью всё изменить. Их судьбы переплетаются в маленькой пекарне — месте, где люди встречаются, разговаривают и открывают друг другу свои переживания. Роман Ольги Покровской — тёплая и доброжелательная история о людях, которым приходится заново искать себя. Большую роль в нём играют бытовые детали — запах выпечки и кофе, короткие разговоры и маленькие курьёзы. Весна, как положено, становится здесь метафорой надежды и нового начала.