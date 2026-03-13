Из Беларуси с любовью: в Музее янтаря покажут тканые покрывала, скатерти и рушники, а также вещи известных писателей (фото)

«Это одно из древнейших ремёсел белорусов, вобравшее в себя многовековой опыт, художественные традиции и мировоззрение народа, — говорится в анонсе. — Именно через тканые изделия, орнаменты и вышивку раскрывается связь человека с родной землёй, его духовные ценности и представления о красоте».

В экспозиции представлены рушники начала XX века и современные реконструкции, выполненные по старинным орнаментам. Посетители смогут увидеть разнообразие техник вышивки — гладь, крестик, ришелье и другие.

Но тканые изделия — это ещё не всё. В Калининград привезли предметы, связанные с жизнью известных белорусских писателей. На выставку попали их личные вещи: книги, фотографии, сувениры и украшения.

«Единая нить истории» состоит из шести разделов, соответствующих областям Беларуси. В каждом из них есть как текстильные изделия, так и вещи писателей, родившихся в этих местах. Гродненскую область представляет Алоиза Пашкевич, Витебскую — Петрусь Бровка, Минскую — Максим Богданович, Брестскую — Евгения Янищиц, Гомельскую — Иван Шамякин, а Могилёвскую — Аркадий Кулешов, автор текста известной песни «Алеся».

Торжественное открытие, которое можно посетить бесплатно, состоится 13 марта в 17:00. Экспозиция будет работать до 19 апреля.