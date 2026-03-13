Фродо и Леголас хотят сняться у Голлума: что известно о новом фильме по «Властелину Колец»

По информации СМИ , действие фильма будет происходить между событиями «Хоббита» и «Братства кольца». В основе истории — задача , которую волшебник Гэндальф поставил перед Арагорном: выследить и поймать Голлума, чтобы тот не раскрыл Саурону местонахождение Единого Кольца. В первом фильме трилогии герои только упоминают эти моменты.

«Охота на Голлума» — это не ремейк классических фильмов Питера Джексона. Серкис планирует перенести на экран события, которые упоминаются в приложениях к «Властелину Колец». Ранее так же поступили авторы сериала «Кольца власти» от Amazon.

Фильм получит название «Властелин колец: Охота на Голлума» (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum). Авторы уверяют , что он будет непосредственно основан на книгах Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. Проектом занимаются студии Warner Bros. и New Line Cinema.

Команда проекта

Режиссёром стал исполнитель роли Голлума в оригинальной трилогии Энди Серкис. Прежде он уже ставил собственные фильмы — например, «Маугли»16+ и «Веном 2»18+.

Исполнительные продюсеры нового проекта — создатели «Хоббита» и «Властелина Колец»: Филиппа Бойенс, Питер Джексон и его жена Фрэн Уолш. Сценаристы — Бойенс и Уолш, а также Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу, работавшие над мультфильмом «Властелин колец: Война рохирримов».

Бойенс объяснила, что сценаристы хотят рассказать «довольно напряжённую историю». «Это конкретный фрагмент удивительной, ранее не рассказанной истории, поданной с точки зрения этого невероятного существа (Голлума — ред.)», — рассказала она.

Уже известно, что главную женскую роль исполнит Кейт Уинслет. Кого именно она будет играть, пока не раскрывается. Иэн Маккеллен вернётся к роли Гэндальфа, которого он играл во «Властелине колец» и «Хоббите». Энди Серкис вновь появится на экране в роли Голлума.

Элайджа Вуд намекнул, что хочет снова сыграть Фродо Бэггинса, но официально о его участии пока не объявляли. Орландо Блум тоже заявил, что готов вернуться к роли эльфа Леголаса, если ему предложат.

В сети немало предположений о том, кто сыграет молодого Арагорна — ведь Вигго Мортенсену, который снимался в трилогии Джексона, уже 67 лет. По мнению фанатов, главный претендент на эту роль — Лео Вудалл, но официального подтверждения пока нет.

Производство

«Охоту на Голлума», как и прошлые фильмы Питера Джексона, будут снимать в Новой Зеландии. По словам Серкиса, основные съёмки запланированы на середину 2026 года. Он подчеркнул, что очень много времени должна занять работа над визуальными эффектами.

Премьера назначена на 17 декабря 2027 года. Филиппа Бойенс в интервью Empire намекнула, что вскоре после «Охоты на Голлума» может выйти ещё один фильм о Средиземье — но эту идею студии ещё обдумывают.