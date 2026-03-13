Теория большого ума: пять фильмов ко Дню математики, которые понравятся даже гуманитариям

13 марта по написанию совпадает с числовым значением числа «Пи» (π = 3,14). Поэтому именно в этот день отмечают профессиональный праздник математики всего мира. «Клопс» предлагает в честь праздника вспомнить пять фильмов об учёных, посвятивших себя числам и закономерностям.

«Игры разума»12+ Картина рассказывает о жизни выдающегося математика, лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Нэша (Рассел Кроу). Молодой учёный с юности страдает от шизофрении, которая с каждым годом всё сильнее разрушает границу между реальностью и воображением. Фильм, получивший четыре «Оскара», снял Рон Ховард по мотивам книги журналистки Сильвии Назар. Реальная биография Нэша здесь соединена с психологической драмой: зритель, как и главный герой, постоянно вынужден сомневаться, какие события происходят на самом деле.

«Скрытые фигуры»12+ Три талантливые женщины-математика (Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Монэ) работают в исследовательском центре США в разгар холодной войны. Их расчёты критически важны для подготовки космического полёта, но каждой из героинь что-то мешает — от ограничений на карьерный рост до бытовой сегрегации. Фильм Теодора Мелфи снят по одноимённой книге Марго Ли Шеттерли, которая, в свою очередь, основана на реальных событиях. Авторам удалось показать научную работу в NASA динамично, а саму историю сделать интересной для непрофессионалов. В год выхода фильм получил три номинации на «Оскар».

«Игра в имитацию»18+ Во время Второй мировой войны британское правительство собирает группу криптографов, чтобы взломать немецкий шифр. В числе прочих они нанимают гениального, но социально неловкого математика Алана Тьюринга (Бенедикт Камбербэтч). Картина, которую срежессировал Мортен Тильдум, тоже основана на реальной истории. Сюжет рассказывает не только о научной работе Тьюринга, но и о его личной драме. Кроме Камбербэтча в фильме снялись Кира Найтли, Мэттью Гуд и Марк Стронг.

«Теория простых чисел»18+ Маргарита (Элла Румпф) — блестящая студентка-математик и единственная девушка на курсе престижной французской школы. Она посвящает годы сложному исследованию, но на защите обнаруживает серьёзную ошибку, которая перечёркивает всю её работу. Потрясённая героиня решает уйти из академической среды и начать жизнь заново. Но это оказывается не так-то просто. Франко-швейцарская драма Анны Новион использует математику как метафору внутреннего мира героини. Строгая логика, к которой привыкла Маргарита, сталкивается с хаотичностью повседневности — и ей приходится к этому привыкать.

«Человек, который познал бесконечность»18+ В начале XX века молодой индийский математик Рамануджан (Дев Патель), не имея полноценного образования, сам разрабатывает сложные формулы и теоремы. Его записи привлекают внимание профессора из Кембриджа, но в Англии юноша сталкивается с массой проблем, в том числе с недоверием академической среды и культурными различиями. Мэтт Браун снял фильм по одноимённой книге историка науки Роберта Канигела. Шринивас Рамануджан — реальный человек, один из самых необычных математических талантов XX века. В первую очередь авторы фильма сосредоточились на личной истории — и интуиции, отличавшей индийского учёного от его европейских коллег.

