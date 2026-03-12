Завод по производству смыслов: в Калининграде в пятницу откроется выставка-палимпсест

В пятницу, 13 марта, в историко-художественном музее откроется выставка «Орнамент массы. Калининградский код»6+. Она объединит работы 14 местных художников. Подробности «Клопс» рассказал куратор проекта Юлия Горбунова.

Название проекта отсылает к книге «Орнамент массы» социолога и кинокритика Зигфрида Кракауэра. По словам Юлии Горбуновой, идея выставки появилась ещё в 2022 году, когда её заинтересовала тема массовости как культурного явления.

В эссе Кракауэра, написанном в начале XX века, речь идёт о трансформации искусства в эпоху массового и серийного производства — в том числе о фотографии и её тиражировании. В кураторском проекте этот тезис получил обратное прочтение.

«Мы рассматриваем серийность и тиражирование с позиции их благотворного аспекта, когда, адаптируясь к массовости как форме бытия, человеческий дух формирует из этого нечто уникальное», — говорит Горбунова.

Проект связан и с разговором о локальной идентичности, поскольку в год 80-летия Калининградской области многие культурные инициативы решили обратиться к истории региона. Для участников выставки юбилейная дата стала поводом посмотреть на место, в котором они живут, как на пространство наложенных друг на друга эпох.

Художники описывают регион как своеобразный палимпсест: здесь соседствуют довоенная архитектура, советская монументальность и современный ритм жизни. Эти слои проявляются в городском ландшафте, архитектуре, социальных процессах и в самой повседневности.

Палимпсест — это рукопись, написанная на пергаменте, с которого был соскоблен или смыт предыдущий текст.