Юные таланты и день рождения Нонны Мордюковой: бесплатные мероприятия уикенда в Калининградской области

Погода радует калининградцев и гостей города весенним теплом, а афиша — разнообразием культурных мероприятий. Запланировано открытие выставки, несколько лекций и концертов. «Клопс» рассказывает, куда бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.

Концерт класса Владимира Фрадкина6+ Когда: пятница, 13 марта, 16:00 Где: Камерный зал филиала ЦМШ-АИИ «Балтийский» (Солнечный бульвар, 27, корпус 4) Всех желающих приглашают на концерт класса заслуженного работника культуры РФ, преподавателя кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Владимира Фрадкина. В программе: А. Вивальди — Концерт для фагота соль мажор, I, II части; Г. Пьерне — Концертное соло для фагота и фортепиано, op. 35; Н. А. Римский-Корсаков — Квинтет для флейты, кларнета, валторны, фагота и фортепиано си-бемоль мажор; А. Тансман — Сонатина для фагота и фортепиано; В. А. Моцарт — Соната для фагота си-бемоль мажор, III часть; А. Вивальди — Концерт для фагота ми минор; Й. Хертель — Концерт для фагота ля минор, I часть; Ж. Массне — «Размышление» из оперы «Таис»; Н. Я. Мясковский — Соната для виолончели №2, ор. 81 (переложение для фагота), I часть. Вход свободный, по регистрации, возможен только при наличии документа, удостоверяющего личность.

Выставка «Орнамент массы. Калининградский код»12+ Когда: пятница, 13 марта, 17:00 Где: Калининградский областной историко-художественный музей (Клиническая, 21) Новый проект от калининградских художников, посвящённый исследованию региона как уникального палимпсеста — места, где на одном «листе» проступают следы разных эпох: довоенной, советской и современной. На выставке можно будет увидеть работы 14 местных авторов, включая Татьяну Алмонд, Евгению Балдину и Юлию Горбунову. Вход на открытие выставки свободный.

Мастер-класс и детективная игра12+ Когда: суббота, 14 марта Где: м/к «Городское пространство для молодых семей» (Дзержинского, 44) Мастер-класс «Роспись и кастомизация футболок», на котором участники смогут создать уникальную вещь с собственным дизайном, начнётся в 12:00. Полный тайн и загадок «Детективный вечер»16+ с интеллектуальными играми, головоломками и расследованиями начнётся в 14:30. Вход свободный для участников младше 35 лет.

Арт-бук вечеринка «В ритмах весны»6+ Когда: суббота, 14 марта, 14:30 Где: Библиотека им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11) Приглашаем на арт-бук вечеринку, которая подарит незабываемые впечатления, новые знакомства, атмосферу праздника и весеннего настроения. В программе: 14:30 — Мастер-класс «Мартовские котики» от художника миниатюрной живописи Ольги Павленко Интеллектуальная игра «Литературная рулетка» 16:00 — Концерт автора-исполнителя, писателя, почётного члена Международного союза авторов-исполнителей Леонида Горбушина Тематическая фотозона «Весеннее настроение» Вход свободный.

Программа «Симфония песен Александра Зацепина»12+ Когда: суббота, 14 марта, 15:00 Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62) Библиотека приглашает на встречу, посвящённую творчеству советского и российского композитора Александра Зацепина — автора музыки к любимым кинофильмам и эстрадных хитов. Калининградский музыкант Валерий Алексеев исполнит известные песни: «Есть только миг», «Первый день календаря», «Иду за счастьем», «Помоги мне» и другие. В программе также рассказ о жизни и творчестве Александра Зацепина и книжная экспозиция «Миг между прошлым и будущим». Вход свободный.

Концертная программа «Казачка»12+ Когда: воскресенье, 15 марта, 11:00 Где: Дом офицеров Балтийского флота (Балтийск, Красной Армии, 13) Балтийский казачий хор и Областной оркестр русских народных инструментов представляют программу, посвящённую 100-летнему юбилею великой актрисы Нонны Мордюковой. Исполнители: Калининградский областной оркестр народных инструментов (художественный руководитель — Антон Жуков), Балтийский казачий хор (художественный руководитель — Александр Ковалев, хормейстер — Дарья Близненко), Актриса Калининградского драматического театра Надежда Ильина. Вход свободный.