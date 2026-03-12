Юные таланты и день рождения Нонны Мордюковой: бесплатные мероприятия уикенда в Калининградской области

12:08
Юные таланты и день рождения Нонны Мордюковой: бесплатные мероприятия уикенда в Калининградской области - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Погода радует калининградцев и гостей города весенним теплом, а афиша — разнообразием культурных мероприятий. Запланировано открытие выставки, несколько лекций и концертов. «Клопс» рассказывает, куда бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.

Концерт класса Владимира Фрадкина6+

Когда: пятница, 13 марта, 16:00

Где: Камерный зал филиала ЦМШ-АИИ «Балтийский» (Солнечный бульвар, 27, корпус 4)

Всех желающих приглашают на концерт класса заслуженного работника культуры РФ, преподавателя кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Владимира Фрадкина.

В программе:

  1. А. Вивальди — Концерт для фагота соль мажор, I, II части;
  2. Г. Пьерне — Концертное соло для фагота и фортепиано, op. 35;
  3. Н. А. Римский-Корсаков — Квинтет для флейты, кларнета, валторны, фагота и фортепиано си-бемоль мажор;
  4. А. Тансман — Сонатина для фагота и фортепиано;
  5. В. А. Моцарт — Соната для фагота си-бемоль мажор, III часть;
  6. А. Вивальди — Концерт для фагота ми минор;
  7. Й. Хертель — Концерт для фагота ля минор, I часть;
  8. Ж. Массне — «Размышление» из оперы «Таис»;
  9. Н. Я. Мясковский — Соната для виолончели №2, ор. 81 (переложение для фагота), I часть.

Вход свободный, по регистрации, возможен только при наличии документа, удостоверяющего личность.

Выставка «Орнамент массы. Калининградский код»12+

Когда: пятница, 13 марта, 17:00

Где: Калининградский областной историко-художественный музей (Клиническая, 21)

Новый проект от калининградских художников, посвящённый исследованию региона как уникального палимпсеста — места, где на одном «листе» проступают следы разных эпох: довоенной, советской и современной.

На выставке можно будет увидеть работы 14 местных авторов, включая Татьяну Алмонд, Евгению Балдину и Юлию Горбунову.

Вход на открытие выставки свободный.

Мастер-класс и детективная игра12+

Когда: суббота, 14 марта

Где: м/к «Городское пространство для молодых семей» (Дзержинского, 44)

Мастер-класс «Роспись и кастомизация футболок», на котором участники смогут создать уникальную вещь с собственным дизайном, начнётся в 12:00.

Полный тайн и загадок «Детективный вечер»16+ с интеллектуальными играми, головоломками и расследованиями начнётся в 14:30.

Вход свободный для участников младше 35 лет.

Юные таланты и день рождения Нонны Мордюковой: бесплатные мероприятия уикенда в Калининградской области - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Арт-бук вечеринка «В ритмах весны»6+

Когда: суббота, 14 марта, 14:30

Где: Библиотека им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11)

Приглашаем на арт-бук вечеринку, которая подарит незабываемые впечатления, новые знакомства, атмосферу праздника и весеннего настроения.

В программе:

14:30 — Мастер-класс «Мартовские котики» от художника миниатюрной живописи Ольги Павленко

Интеллектуальная игра «Литературная рулетка»

16:00 — Концерт автора-исполнителя, писателя, почётного члена Международного союза авторов-исполнителей Леонида Горбушина

Тематическая фотозона «Весеннее настроение»

Вход свободный.

Программа «Симфония песен Александра Зацепина»12+

Когда: суббота, 14 марта, 15:00

Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62)

Библиотека приглашает на встречу, посвящённую творчеству советского и российского композитора Александра Зацепина — автора музыки к любимым кинофильмам и эстрадных хитов.

Калининградский музыкант Валерий Алексеев исполнит известные песни: «Есть только миг», «Первый день календаря», «Иду за счастьем», «Помоги мне» и другие.

В программе также рассказ о жизни и творчестве Александра Зацепина и книжная экспозиция «Миг между прошлым и будущим».

Вход свободный.

Концертная программа «Казачка»12+

Когда: воскресенье, 15 марта, 11:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Балтийск, Красной Армии, 13)

Балтийский казачий хор и Областной оркестр русских народных инструментов представляют программу, посвящённую 100-летнему юбилею великой актрисы Нонны Мордюковой.

Исполнители:

  1. Калининградский областной оркестр народных инструментов (художественный руководитель — Антон Жуков),
  2. Балтийский казачий хор (художественный руководитель — Александр Ковалев, хормейстер — Дарья Близненко),
  3. Актриса Калининградского драматического театра Надежда Ильина.

Вход свободный.

Финал I этапа конкурса «Надежда. Дети»6+

Когда: воскресенье, 15 марта, 12:00

Где: Городской центр культуры и искусства (Зеленоградск, Курортный проспект, 11)

На сцену в Зеленоградске выйдут юные таланты, прошедшие конкурсный отбор. Гостей приглашают посмотреть на лучшие номера и поддержать юных артистов аплодисментами. «Давайте вместе подарим ребятам море эмоций и веры в себя», — призывают организаторы.

Вход свободный.

