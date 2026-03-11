Калининградский музыкант и его верный пёс Чарли организовали у стен «Янтарь-холла» концерт для гуляющих (видео)

Малышев выступал не один: его поддерживал верный пёс по кличке Чарли. Питомец часто путешествует вместе с хозяином и присутствует на концертах. Чарли спокойно реагирует на музыку и, как шутит музыкант, уже стал частью его сценического образа. «Он мне помогает», — уверяет артист.

Музыка звучала прямо из автомобиля. Владимир Малышев одновременно играл диджей-сет и живую партию на барабанах. Основу программы составили афрохаус и атмосферная электронная музыка. «Как диджей я пропагандирую олдскульную музыку, R&B и всё такое», — объяснил музыкант.

Первый концерт состоялся без широкой рекламы — это была просто проверка техники и формата. Читатели «Клопс», поделившиеся видео, признаются, что им идея пришлась по вкусу.

Планы на лето

Малышев живёт в Калининградской области около трёх лет. За это время он познакомился с местной уличной музыкой и решил организовать свой проект — его пилотную версию уже видели жители и гости Светлогорска.

Идея уличных концертов возникла не случайно: в прошлом году Малышев участвовал в фестивале «Гроздь», где выступал в коллаборациях с другими артистами и курировал диджей-сеты. Тогда один из вечеров собрал очень много слушателей, и команда концертного зала увидела в таком формате потенциал.

Планируется, что теперь концерты будут проходить всё лето. «У меня есть кавер-группа, в ней сейчас четыре человека. <...> Мы планируем в ламповой атмосфере выступать там на площади, — объяснил Малышев. — Антураж добавится, конечно — ковёр, диско-свет специальный.

У нас планы на этот сезон — развивать площадку».

Группа Fusion Night — проект «Янтарь-холла». График выступлений пока обсуждается — концерты могут проходить в конце недели, с четверга по воскресенье, или только в выходные. Формат решили сделать максимально открытым: прохожие могут остановиться на несколько минут, выпить кофе, послушать музыку и пойти дальше.

Артист подчёркивает: хотя поощрение всегда приятно, главная цель группы — не деньги. «Громко так говорить про себя, но я хочу поднимать туризм в городе, — отмечает Малышев.

Музыкант надеется, что уже в этом сезоне его творчество станет привычной частью жизни Светлогорска и ещё одной точкой притяжения для гуляющих.