Светлоёжики и «Город фонариков»: что покажут калининградские художники на выставке современного искусства в Москве

Участники калининградского арт-фестиваля «Море внутри» в этом году отправятся в Москву на ярмарку современного искусства. Участвовать в одной из крупнейших выставок страны они будут уже в третий раз. Подробности «Клопс» рассказала организатор фестиваля Серафима Москаева.

На площадке «Арт Россия — ярмарка современного искусства» собираются лучшие российские галереи и независимые художники.

Авторов из Калининграда и Светлогорска в столице уже знают. В прошлом году они привозили фигурки светлоёжиков. «Есть отдельный детский стенд, где принимают работы со всей России. Там большой достаточно конкурс, мы его прошли», — рассказала Москаева.

В этом году «Море внутри» представит три новых проекта:

Театр «Путешествие светлоёжиков в волшебные города»;

Инсталляцию «Город фонариков», созданную руками юных художников;

Мастер-классы «домики-фонарики» и «воздушные шары».

Над «Городом фонариков», который будет населён миниатюрными персонажами, маленькие художники трудятся прямо сейчас. Подготовка очень серьёзная: она уже заняла больше трёх месяцев.

«Я приглашала любого желающего: ребёнок мог прийти ко мне на занятия, чтобы попасть на «Арт Россию». Сейчас мы работаем в мастерской мозаики и витража «Стёкла» на Ушинского 1», — рассказала художница.