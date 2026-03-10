Калининградский кинофестиваль «Короче» стал международным и объявил о начале приёма заявок

Начался приём заявок на фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который проходит в Калининграде ежегодно. Но теперь у проекта новый статус — международный. Об этом сообщили организаторы.

XIV фестиваль Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» пройдёт в Калининграде с 18 по 23 августа. Подать заявку можно до 7 июня на официальном сайте проекта.

В этом году событие расширяется: в программу включат российские и зарубежные фильмы, снятые в 2025—2026 годах. Важное условие — на «Короче» лента должна быть показана впервые. «Премьерность остаётся строгим правилом для участия в смотре», — подчёркивают организаторы.

На конкурс принимаются игровые и анимационные работы продолжительностью от 3 до 24 минут. В дебютной секции участвуют и полнометражки длительностью от 60 минут — но это должны быть строго первые или вторые самостоятельные режиссёрские проекты авторов.

Новый — международный — статус фестиваля предполагает, что «Короче» станет площадкой для объединения кинематографистов по всему миру.

«Сегодня дебютное кино на русском языке создаётся в самых разных странах, и «Короче» становится пространством встречи этих молодых режиссёров, продюсеров и индустрии, — заявил председатель оргкомитета фестиваля Антон Калинкин. — Мы даём возможность творцам из разных точек мира быть услышанными и замеченными».