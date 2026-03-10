«Это не просто работы, это изобретения»: в Музее янтаря открылась выставка винтажных украшений (фото)

В Музее янтаря открылась выставка «Доступная роскошь»6+, посвящённая винтажным костюмным украшениям середины XX века. Основу экспозиции составляет собрание Ирены Воловой. Подробнее о проекте — в материале «Клопс».

Выставка, задуманная как весенний подарок калининградкам и гостям города, рассказывает об украшениях, созданных после Великой депрессии и Второй мировой войны.

«Это не просто работы, рядом с некоторыми украшениями мы разместили патенты. Потому что ювелиры — авторы этих украшений — буквально изобретали их, — пояснил директор Музея янтаря Константин Петунин. — Они создавали новые формы, рисунок, дизайн, использовали синтетические камни и специальные сплавы металлов».

В экспозиции представлены 240 предметов. Большую их часть создали в так называемый золотой век костюмных украшений в США.