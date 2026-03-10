«Это не просто работы, это изобретения»: в Музее янтаря открылась выставка винтажных украшений (фото)

В Музее янтаря открылась выставка «Доступная роскошь»6+, посвящённая винтажным костюмным украшениям середины XX века. Основу экспозиции составляет собрание Ирены Воловой. Подробнее о проекте — в материале «Клопс».
Выставка, задуманная как весенний подарок калининградкам и гостям города, рассказывает об украшениях, созданных после Великой депрессии и Второй мировой войны.
«Это не просто работы, рядом с некоторыми украшениями мы разместили патенты. Потому что ювелиры — авторы этих украшений — буквально изобретали их, — пояснил директор Музея янтаря Константин Петунин. — Они создавали новые формы, рисунок, дизайн, использовали синтетические камни и специальные сплавы металлов».
В экспозиции представлены 240 предметов. Большую их часть создали в так называемый золотой век костюмных украшений в США.
На что стоит обратить особое внимание:
- Значительную часть собрания составляют изделия знаменитой компании Coro. На выставке можно увидеть так называемые броши-дуэты, которые крепились на запатентованной в 1931 году металлической основе. Особая конструкция позволяла носить их по отдельности или объединять в единую композицию. «Дуэты Coro принадлежат сегодня не только истории моды, они — культурная ценность», — подчёркивают в музее.
- Более сорока экспонатов имеют клеймо фирмы Trifari, основанной в начале XX века итальянским ювелиром Густаво Трифари. Среди них особенно выделяются броши со вставками из прозрачного люцита — так называемые джелли белли. Прозрачный элемент в них формирует тело насекомого, птицы или центральную часть цветка.
- Особое место занимают украшения компании Selro, основанной Полом Селинджером. Их дизайн во многом вдохновлён искусством народов Африки, Океании, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.
- В экспозиции также можно увидеть броши в геральдическом стиле и знаменитые мальтийские кресты фирмы Florenza.
- Дополняют коллекцию работы дизайнеров золотого века бижутерии — Адольфа Каца, Альфреда Филиппа, Альфреда Спэйни, Джина Верреккьо, Нормана Бел Геддеса, Марселя Буше, Генри Шрайнера, Оресте Пеннино, Альберта Вайса и Луиса Крамера.
Основу экспозиции составляет собрание Ирены Воловой (1956–2024). С 2008 по 2010 год она работала в Музее янтаря и глубже познакомилась с темой винтажных украшений. После смерти её коллекцию передали в музейный фонд.
«Ирену хорошо знал весь город как эрудированного, талантливого человека, специалиста, коллекционера, художника и драматурга. Этой выставкой мы хотим показать, что жизнь продолжается в наших делах, — заметила заместитель директора музея по науке Марина Кузнецова.
В историко-художественном музее открыли выставку о становлении Калининградской области.