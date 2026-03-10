Выставка платьев, поэтический вечер и спектакль: бесплатные мероприятия недели в Калининграде и области

Короткая рабочая неделя с 10 по 13 марта порадует жителей и гостей Калининградской области интересными мероприятиями. В Черняховске пройдёт спектакль на историческую тему, а в столице региона — несколько лекций и вставок. «Клопс» представляет традиционный дайджест бесплатных мероприятий.
Спектакль «Приказ №3395. Эхо прошлого»12+
Когда: четверг, 12 марта, 17:00
Где: главный корпус Педагогического колледжа (Черняховск, переулок Суворова, 2 )
В Черняховске покажут премьеру спектакля, который поставили в рамках проекта «Спасение из забвения» к 80-летию Калининградской области.
Студенты представят историю о становлении системы образования Калининградской области и создании Черняховского дошкольного педагогического училища — предшественника нынешнего колледжа.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Встреча с писательницей Евгенией Гусевой-Рыбниковой12+
Когда: пятница, 13 марта, 13:00
Где: Библиотека им. С. Х. Симкина (Сержанта Щедина, 19)
Гости библиотеки смогут поучаствовать в беседе с калининградской писательницей, лауреатом нескольких литературных премий Евгенией Гусевой-Рыбниковой. Автор расскажет о своём пути в литературу и судьбоносной встрече с учителем — поэтом Сэмом Симкиным.
Там же состоится презентация новой книги Гусевой-Рыбниковой «Золотое сечение». Кроме того, запланирован рассказ о других произведениях автора: «Пляски на луне», «След ускользнувшей ящерицы», «Повести и рассказы», «Звонарь» и другие. В конце встречи — вопросы от читателей и автограф-сессия.
Вход свободный, обязательна предварительная запись по телефону: 99-48-98.
Лекция про русский народный костюм16+
Когда: пятница, 13 марта, 18:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Культуролог Екатерина Малафеева проведёт открытую лекцию «Русский народный костюм и народный костюм балтийский народов — точки пересечения. Новое о русском народном костюме».
Участники узнают о типологии русского народного костюма, а также найдут ответы на каверзные вопросы — откуда в рязанских лесах появились курши? Как старообрядцы пронесли прибалтийские традиции глубоко в Сибирь и Забайкалье? Как кокошники попали на зарисовки Дюрера?
Вход свободный.
Литературно-поэтический вечер «От благодарных сердец мужской строкой»16+
Когда: пятница, 13 марта, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
В библиотеке пройдёт вечер любви, восхищения и признаний от поэтических сообществ Калининградской области: «Просто поэты», «Поэты 39» и «ПоэтиКа». В программе — стихи о женщинах, весне и вдохновении. Ведущий — Владимир Никонов.
Вход свободный.
Презентация литературного журнала «АВАНДРАГ»16+
Когда: суббота, 14 марта, 17:00
Где: «Ворота» (Литовский Вал, 61)
В «Воротах» состоится презентация четвёртого выпуска литературного интернет-журнала «АВАНДРАГ». На встрече будут присутствовать авторы нового номера. «Не пропустите самое литературное событие этого марта», — напоминают организаторы.
Вход свободный по регистрации.
Выставка «Женщина и её платье»12+
Когда: каждый день с 10:00 до 17:00 (до 26 марта)
Где: Областной дом народного творчества (Профессора Баранова, 45)
В Калининграде проходит персональная выставка художника-модельера, члена Союза дизайнеров России Светланы Гнатуш. «Экспозиция представила уникальный взгляд на эволюцию женского костюма и стала настоящим путешествием во времени для ценителей истории моды», — говорится в описании проекта.
В экспозиции:
- платья начала XX века;
- авторские модели;
- ручная вышивка и уникальные аксессуары;
- украшения калининградского ювелира, члена Союза дизайнеров России Владимира Тепляшина.
Вход свободный.
Светлана Гнатуш более 10 лет занимается кропотливым воссозданием исторических костюмов на основе изучения архивных материалов, старых фотографий, забытых выкроек и эскизов прошлых эпох.