«Битва за битвой» — абсолютный победитель: в Лондоне состоялась церемония вручения кинотеатральной премии BAFTA

В минувшие выходные в Лондоне прошла 79-я церемония вручения премии BAFTA. Этот вечер индустрия традиционно рассматривает как генеральную репетицию перед «Оскаром». «Клопс» рассказывает, кому достались статуэтки и за что. Церемонию вёл шотландский артист Алан Камминг. Красную дорожку в этом году торжественно открыл медвежонок Паддингтон. Главным фильмом года академики признали ленту «Битва за битвой». Картина Пола Томаса Андерсона получила 14 номинаций и конвертировала шесть из них в победы — в том числе за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий. Она также отмечена за мужскую роль второго плана (Шон Пенн), операторскую работу (Майкл Бауман) и монтаж (Эндрю Юргенсен). По числу наград это безусловный лидер вечера.

Интрига развернулась в категории «Лучший актёр». В числе номинантов были Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Итан Хоук («Голубая луна»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Джесси Племонс («Бугония»). Статуэтку в итоге получил британец Роберт Арамайо за драму «Я ругаюсь», где он сыграл героя с синдромом Туретта. Для него это двойная победа: он же стал «Восходящей звездой». ДиКаприо наблюдал за результатами вместе с матерью Ирмелин Инденбиркен, а Шаламе пришёл на церемонию с Кайли Дженнер.

В женской категории лучшей признали Джесси Бакли за роль в «Хамнете» — экранизации истории, вдохновившей «Гамлета». Фильм также взял приз как лучшая британская лента. В списке претенденток были Кейт Хадсон, Эмма Стоун, Роуз Бирн, Чейз Инфинити и Ренате Реинсве, но академики сделали ставку на Бакли.

Три награды получил хоррор «Грешники»: за женскую роль второго плана (Вунми Мосак), оригинальный сценарий (Райан Куглер) и музыку (Людвиг Йёранссон). Фантастического «Франкенштейна» отметили за костюмы (Кейт Хоули), грим и причёски, а также работу художников-постановщиков (Тамара Деверелл и Шейн Виё). Лучшим фильмом не на английском языке стала норвежская «Сентиментальная ценность». В анимации победил «Зверополис 2». В категории визуальных эффектов выиграл «Аватар: Пламя и пепел». За звук наградили команду «F1». Лучший кастинг — у «Я ругаюсь». Лучшим британским короткометражным фильмом признали «Это эндометриоз», а анимационным коротким метром — «Два чёрных мальчика в раю». Приз за отличный британский дебют получили режиссёр Акинола Дэвис-младший и продюсер Уэйл Дэвис за «Тень моего отца». В детской и семейной категории победил «Боонг». Фильм «Марти Великолепный» установил антирекорд: несмотря на 11 номинаций, лента не смогла взять ни одной награды.