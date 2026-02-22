«Ах, как жутко, как смело, как мило»: 5 романов про цирк — для тех, кто любит волшебство 13-метровой арены

С чем можно сравнить атмосферу цирка? Ни театр, ни кино не способны дать тех же впечатлений, которые испытывают зрители у 13-метровой арены — поэтому мир полосатых шатров так вдохновляет писателей. «Клопс» вспомнил пять романов о цирке — для тех, кому не хватает волшебства.

«Воды слонам!»16+ Сара Груэн Якоб Янковски — старик, живущий в доме престарелых — размышляет о своём прошлом. В 23 года он бросил университет после трагической гибели родителей и случайно запрыгнул в поезд передвижного цирка. Так Якоб стал ветеринаром, с чем и связаны его воспоминания — о путешествиях, «бесполезной» слонихе Рози и прекрасной жене дрессировщика. Действие разворачивается в США времён Великой депрессии, и это не просто фон: Сара Груэн тщательно изучила мемуары циркачей и исторические материалы. Передвижной цирк показан без романтического глянца, особенно в отношении животных, зато очень достоверно. Отдельное достоинство этой книги — двойная перспектива: то, что не понимал молодой Якоб, старый уже способен осмыслить.

«Сын цирка»18+ Джон Ирвинг Доктор Фаррух Дарувалла, ортопед индийского происхождения, приезжает на родину, чтобы проконсультировать киногруппу. В юности герой был связан с цирком — до трагедии, случившейся во время одного из представлений. Спустя годы прошлое настигает его — через загадочные убийства, через встречи со старыми знакомыми и актёра-карлика, снимающегося в женских ролях. «Сын цирка» — один из самых масштабных и сложных романов Ирвинга: автор соединил в одной книге иронию, трагедию, детектив и семейную драму. Артисты здесь предстают одинокими, не принятыми обществом людьми — и одновременно проводниками хаоса. А тот, в свою очередь, влияет на судьбу — отнюдь не одних только циркачей.

«Братья Земгано»12+ Эдмон де Гонкур Братья-акробаты Джанни и Нелло с раннего детства выступали вместе, покоряя публику опасными трюками. Однажды они решают придумать особо сложный номер, который их прославит. Но готовить подобное вступление очень долго — и чрезвычайно опасно. Роман опубликован в 1879 году. Де Гонкур подробнейше рассказывает о жизни циркачей XIX века: гастролях, тяжёлых тренировках, славе, коммерции и отношениях с окружающими. Но в самом центре внимания — тесная связь братьев, вместе способных справиться с чем угодно.

«Ночной цирк»16+ Эрин Моргенштерн В центре истории — загадочный цирк Le Cirque des Rêves, который появляется внезапно и работает только ночью. В нём работают двое иллюзионистов, Селия Боуэн и Марко Алисдэр, которые обязаны вступить в тайное соревнование. Но соперники не знают всех условий — и со временем влюбляются друг в друга. Роман стал бестселлером сразу после выхода и был переведён на десятки языков. «Ночной цирк» прославился не столько за счёт сюжета, сколько благодаря атмосфере — ни на что не похожей, волшебной и великолепно описанной. Сыграл роль и главный вопрос: можно ли выйти из навязанного сценария?

«Обманутые иллюзии»18+ Нора Робертс Роксана Нувель унаследовала от своего отца талант к созданию иллюзий. Девушка с детства выступает в цирке, где влюбляется в Люка Каллахана — молодого ирландца с непростым прошлым. Они вместе выступают, становятся соучастниками в преступных делах, и в итоге Роксана оказывается втянута в водоворот жестоких тайн и расследований. Цирк в «Обманутых иллюзиях» — не только повседневная реальность для героев, но и метафора их жизни, полной подделок и обмана. Поклонники романа отмечают: несмотря на реалистичное отношение к работе иллюзионистов, автору удалось сохранить магию и неповторимую атмосферу цирка.