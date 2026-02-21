Не только Северус Снейп: 6 неочевидных фильмов с Аланом Рикманом, которые стоит пересмотреть в его день рождения

21 февраля 1946 года родился британский актёр Алан Рикман, сыгравший Северуса Снейпа в саге о Гарри Поттере. Многие знают его по «Крепкому орешку» и «Парфюмеру», тогда как другим ролям обычно уделяют меньше внимания. «Клопс» вспомнил 6 неочевидных картин с участием Рикмана.

1. «Месмер»18+ Франц Антон Месмер (Алан Рикман) — австрийский врач XVIII века, создатель теории «животного магнетизма». Картина прослеживает его путь от первых экспериментов в Вене до конфликта с медицинским истеблишментом. Сценарий сценарий основан на реальных событиях — в частности, на деятельности комиссии, призванной оценить эффективность «магнетизма». Фильм исследует границы между наукой и псевдонаукой, не предлагая однозначного ответа, был ли Месмер новатором или шарлатаном. Режиссёр Роджер Споттисвуд сосредоточился на портрете человека и атмосфере эпохи Просвещения, где научные открытия ещё близко соседствовали с мистицизмом.

Кадр из фильма «Месмер»

2. «Ужасно большое приключение»18+ В послевоенном Ливерпуле юная Стелла Брэдшоу (Джорджина Кэйтс) устраивается работать в провинциальный театр. Девушка ещё не знакома со страстями и разочарованиями взрослого мира, и без памяти влюбляется в приезжего режиссёра Мередита Поттера (Алан Рикман). И не может сразу заметить, что избранник далеко не так хорош, как кажется. Драма Майка Ньюэлла основана на одноимённом романе Берил Бейнбридж. Авторы сосредоточились на истории взросления: они не стали демонизировать Поттера, показав его просто надломленным и уставшим. Герой Рикмана в этом фильме стал воплощением той силы, с которой искусство влияет на молодых и уязвимых людей.

Кадр из фильма «Ужасно большое приключение»

3. «В поисках Джона Гиссинга»18+ Главный герой, менеджер по слияниям и поглощениям, приезжает в Лондон с целью закрыть убыточную компанию. Но сталкивается с неожиданным сопротивлением в лице её загадочного и, на первый взгляд, безобидного руководителя Джона Гиссинга (Алан Рикман). Режиссёр и сценарист Майк Биндер столкнул в своём фильме два мира: прагматичную корпоративную Америку и традиционную британскую бюрократию. Картина, замаскированная под ироничную комедию, на самом деле построена как психологический поединок. Американская прямолинейность здесь сталкивается с британской вежливостью, за которой скрываются упрямство и тонкая манипуляция.

Кадр из фильма «В поисках Джона Гиссинга»

4. «Версальский роман»18+ Сабин де Барра (Кейт Уинслет) — талантливый ландшафтный дизайнер, живущая во Франции конца XVII века. Девушка получает редкий шанс поработать в королевском дворце под руководством придворного архитектора Андре Ленотра (Маттиас Шонартс). Но создавать прекрасные сады оказывается не так просто — из-за интриг двора, традиций и внезапно вспыхнувших чувств. В «Версальском романе» Рикман не только исполнил роль короля Людовика XIV, но и выступил режиссёром. Позже критики отмечали, что у него получился тонкий и неторопливый камерный фильм. Любовная линия тут есть, но она не затмевает главную мысль — о том, как творчество может стать формой сопротивления и помочь обрести свободу.

Кадр из фильма «Версальский роман»

5. «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»18+ Несправедливо осуждённый и лишившийся семьи цирюльник Бенджамин Баркер (Джонни Депп) возвращается в Лондон. Он берёт себе новое имя — Суини Тодд — и собирается расправиться с теми, кто разрушил его жизнь. Но героем Баркер не становится, напротив — с каждым убийством он всё глубже погружается в безысходность. «Суини Тодда» снял Тим Бёртон по знаменитому бродвейскому мюзиклу Стивена Сондхайма. В своём фирменном стиле режиссёр соединил готическую эстетику с атмосферой музыкального театра. Алан Рикман здесь сыграл главного антагониста — судью Тёрпина, олицетворение коррупции и лицемерия.

Кадр из фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

6. «Творение Господне»18+ В 1940-х кардиохирург Альфред Блэлок (Алан Рикман) и его чернокожий ассистент Вивьен Томас (Ясин Бей) разрабатывают операцию, которая может спасти детей с так называемым «синдромом синего младенца» — врождённым пороком сердца у детей. Однако научному открытию приходится пробивать себе путь через глубоко укоренённые расовые и социальные барьеры. Сценарий опирается на историю настоящего Альфреда Блэлока, а также его друга и помощника, чей вклад в науку долго оставался незамеченным. Герой Рикмана здесь показан как человек своего времени — талантливый хирург, но ограниченный предрассудками. Именно многослойность этого образа позволила фильму избежать морализаторства и сохранить историческую достоверность.

Кадр из фильма «Творение Господне»