Лютеранская скромность: под Гурьевском ввели «дресс-код» для домов, соседствующих с кирхой XIV века

Кроме непосредственно территории памятника, специалисты выделили зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Она будет расположена восточнее кирхи.

Руины кирхи Шёнвальде и памятник расположены на расстоянии около семи метров друг от друга. Поскольку наблюдатель видит оба объекта одновременно, эксперты сочли возможным назначить им общую охранную зону.

Зона регулирования устанавливается, чтобы сохранить вид на кирху, даже если вокруг начнётся активная застройка — ограничения призваны исключить возможный визуальный диссонанс. Фактически она вводит «дресс-код» для будущих домов.

Например, возле руин нельзя будет строить ничего выше семи метров. «Такая высота зданий является сомасштабной объектам культурного наследия и обеспечивает их пространственное единство с историко-градостроительной средой», — говорится в документе.

Застройщикам также нельзя использовать ядовитые цвета в оформлении фасадов — только оттенки бежевого, серого, зелёного, синего, терракотового и коричневого. Крыши зданий должны быть скатными — модные плоские кровли или шале под запретом.

К строительным материалам тоже есть требования: фасады только —из керамического кирпича или окрашенной штукатурки. Современные композиты разрешены, но только если они имитируют натуральные — дерево или камень. Глухие заборы, напротив, исключаются: ограждение должно пропускать взгляд, чтобы кирху можно было увидеть издалека.

Требования касаются не только потенциальной застройки, но и объектов, которые уже существуют. Так, экспертиза выявила «диссонирующие объекты» на перекрёстке Центральной Молодёжной. Там находится автобусная остановка, а по соседству — свалка.

Экспертиза признала проект охранных зон соответствующим законодательству и рекомендовала его принять. Новые правила начнут действовать, когда это произойдёт.

Орденская кирха Шёнвальде в Ярославском была построена в XIV веке. Последний раз она реставрировалась в 1864 году. До наших дней уцелели руины стен и башня колокольни, крытая черепицей. Строение — объект культурного наследия регионального значения.