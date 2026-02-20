«Пухлые, как плечо купеческой дочки»: 10 цитат русских классиков про блины

Все неделю любители полакомиться блинами отмечают Масленичную неделю. Эта традиция, как и страсть к выпечке, в России сохраняется уже много столетий. «Клопс» вспомнил, что думали и писали о блинах русские классики.
О Масленице
- Александр Пушкин «Евгений Онегин»
«Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины».
- Валерий Брюсов «Ждать в детстве воскресенья…»
«На масленой неделе
Кататься мы должны!
И утром чуть с постели, —
Вопрос: когда ж блины?»
О наслаждениях
- Фёдор Достоевский «Бесы»
«На большой тарелке с крупными синими узорами явились блины — известные крестьянские, тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом, вкуснейшие блины. Степан Трофимович с наслаждением попробовал. Как жирно и как это вкусно!»
О намёках
- Фёдор Достоевский «Бесы»
«Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми старалась у печки хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьею улыбкой, он потянулся к хозяйке и вдруг залепетал: Это что ж? Это блины?»
О культурных различиях
- Антон Чехов «Глупый француз»
«Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»
О начинке
- Антон Чехов «О бренности»
«Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной…»
- Аркадий Аверченко «Широкая Масленица»
«Вот и блины несут. С маслом и сметаной. И с икрой, добавьте, — нравоучительно произнес гость. Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете?»
- Александр Куприн «Юнкера»
«О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селёдками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с сёмужкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копчёной стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной. А для лёгкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев».
О приоритетах
- Василий Курочкин «Я выспался сегодня превосходно…»
«В своих стихах восторженно-свободных
Вы, как поэт, изобразить должны
Избыток чувств и радостей народных.
― Нет, господа, давайте есть блины».
О последствиях
- Фаддей Булгарин «Обед»
«Пища тяжёлая, которая в наше время пригодна только пильщикам, плотникам и дровосекам, в старину была безвредною. Например, наши кулебяки, подовые пироги, блины для желудка человека, ведущего сидячую жизнь, то же, что картечь!»
О влиянии на политику
- Михаил Салтыков-Щедрин «За рубежом»
«Мы, русские сытые люди, круглый год питающиеся блинами, пирогами и калачами, кое-что знаем о том духовном остолбенении, при котором единственную лучезарную точку в жизни человека представляет сон, с целою свитой свистов, носовых завёрток, утробных сновидений и кошмаров. Оттого-то, быть может, у нас и нет тех форм обеспеченности, которые представляет общественно-политический строй на Западе. Но зато есть блины».