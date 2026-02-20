«Пухлые, как плечо купеческой дочки»: 10 цитат русских классиков про блины

Иллюстрация: Midjourney

Все неделю любители полакомиться блинами отмечают Масленичную неделю. Эта традиция, как и страсть к выпечке, в России сохраняется уже много столетий. «Клопс» вспомнил, что думали и писали о блинах русские классики.

О Масленице Александр Пушкин «Евгений Онегин» «Они хранили в жизни мирной

Привычки милой старины;

У них на масленице жирной

Водились русские блины».

Валерий Брюсов «Ждать в детстве воскресенья…» «На масленой неделе

Кататься мы должны!

И утром чуть с постели, —

Вопрос: когда ж блины?» О наслаждениях Фёдор Достоевский «Бесы» «На большой тарелке с крупными синими узорами явились блины — известные крестьянские, тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом, вкуснейшие блины. Степан Трофимович с наслаждением попробовал. Как жирно и как это вкусно!»

О намёках Фёдор Достоевский «Бесы» «Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми старалась у печки хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьею улыбкой, он потянулся к хозяйке и вдруг залепетал: Это что ж? Это блины?» О культурных различиях Антон Чехов «Глупый француз» «Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. Как, однако, много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»

О начинке Антон Чехов «О бренности» «Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки… Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной…» Аркадий Аверченко «Широкая Масленица» «Вот и блины несут. С маслом и сметаной. И с икрой, добавьте, — нравоучительно произнес гость. Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете?» Александр Куприн «Юнкера» «О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины горячими как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской, с кетовой, с сомовой, с селёдками всех сортов, с кильками, шпротами, сардинами, с сёмужкой и с сижком, с балычком осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми молоками, и с копчёной стерлядкою, и со знаменитым снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой и с затейливо комбинированной. А для лёгкости прохода в нутро каждый блин поливается разнообразными водками сорока сортов и сорока настоев».

