От главных хитов до недавних релизов: Ева Власова даст концерт в Светлогорске

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 16 августа, состоится концерт Евы Власовой. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Исполнительница и автор песен, чьи композиции рождаются из личных историй, выстраивает программу как откровенный разговор со зрителем. В её текстах — расставания и надежды, внутренняя сила и попытка сохранить себя в переломные моменты. На концерте прозвучат свежие релизы, узнаваемые хиты «Танцуй вопреки», «Она», «Бывшая», «Ты счастлива» и многие другие.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».