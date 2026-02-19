Чай, блины да хоровод: где ещё пройдут масленичные гулянья в Калининграде и области (программа)

Иллюстрация: Midjourney

В Калининградской области в этом году с размахом отмечают Масленицу: есть специальные программы для любителей животных, моря и народных забав. Как не запутаться и выбрать лучший вариант? С помощью масленичного дайджеста от «Клопс»!

Масленица на ферме «Козья горка»0+ Когда: суббота, 21 февраля, 12:00 Где: ферма «Козья горка» (Горьковское, Светлогорское шоссе, 13а) Гостей приглашают вкусно поесть и отпраздновать Масленицу в компании козочек. В программе — большое блинное меню, анимационная программа и конкурсы для разных возрастов, а также мастер-классы по росписи и изготовлению куклы-маслёнки. При благоприятной погоде будет работать контактная площадка с козочками. Вход свободный.

Широкая Масленица в Куликово0+ Когда: воскресенье, 22 февраля, 13:00 Где: парковка развлекательного комплекса SOBRANIE (в игорной зоне «Янтарная») Гостей ждут традиционные народные гулянья, горячие угощения, выступления народных коллективов, а также игры и забавы от ведущего, где можно будет выиграть ценные призы. В финале — сжигание чучела Масленицы. Вход свободный.

Масленица в конном центре «Раушен»0+ Когда: воскресенье, 22 февраля, 15:00 Где: конный центр «Раушен» (Комсомольск, Калининградская, 2а) На конном дворе Ирины Раушен состоятся масленичные гулянья. Запланировано конное представление, конкурсы и хороводы, катание на лошадях, стрельба из лука, а также мастер-класс по добыванию огня. Все желающие смогут угоститься чаем с блинами и покормить животных. Добраться можно на автобусе №111, отправление с Южного вокзала в 13:20. Вход на праздник свободный.

«Гуляй, Масленица!» в Светлогорске0+ Когда: воскресенье, 22 февраля, 12:00 Где: площадь у театра эстрады «Янтарь-холл» (Светлогорск, Ленина, 11) Всех любителей народных гуляний приглашают посетить ярмарку, поучаствовать в играх и конкурсах, попробовать традиционные блюда русской кухни и присоединиться к сжиганию чучела Масленицы. Вход свободный.

Масленица в центре отдыха «Ангел»0+ Когда: воскресенье, 22 февраля, 11:00 Где: центр отдыха «Ангел» (Черняховский район, 92 км Гусевского шоссе) «Сказывают, что 22 февраля в «Ангеле» начнется гулянье праздничное, неистовое! Будут игры да забавы, песни да пляски, еда царская и блины пышные!» — обещают организаторы. Сжигание чучела Масленицы запланировано в 13:00. Народные костюмы приветствуются. Вход свободный.

Широкая Масленица в Гурьевске0+ Когда: воскресенье, 22 февраля, 14:00 Где: парк культуры и отдыха (Гурьевск, Калининградское шоссе, 4а) Народное гулянье «Широкая Масленица» — это народные песни и танцы, выступления творческих коллективов, а также увлекательные игры и шумные хороводы. Участники смогут попробовать себя в викторинах, взобраться по ледяному столбу и полакомиться ухой из петуха. Вход свободный.