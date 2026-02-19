Храм, несколько музеев и копия крепости: в Калининградской области построят большой духовно-просветительский комплекс

В посёлке Русское под Зеленоградском появится новый музейно-мемориальный комплекс. В него будет входить храм, Музей памяти узников нацизма и этно-археопарк «Балтийская Русь». Подробности о проекте «Клопс» рассказали авторы инициативы — РОО «Русская община Калининградской области».
Подготовка к строительству
Полное название проекта — «Духовно-просветительский музейно-мемориальный комплекс «Русское». Разговоры о нём шли с 2016 года, когда местные активисты установили здесь поклонный крест. Но только сейчас, девять лет спустя, у проекта появился официальный статус и дорожная карта.
Выбор места не случаен. В посёлке Русское (бывшее Гермау) находится крупнейшее в регионе захоронение советских воинов — более 2 600 человек, среди которых пятеро Героев Советского Союза. Есть и мемориал, установленный в 1982 году — скромная территория 30 на 30 метров.
Прямо через дорогу расположено немецкое военное кладбище, где покоятся около 3 300 солдат и офицеров кайзера и вермахта, а также бывших жителей Гермау. Это кладбище занимает значительно большую территорию, чем советский мемориал.
«Местные жители и привлечённые к реализации проекта лучшие архитекторы МАРХИ (Московский Архитектурный Институт — ред.) уверены в том, что такая пространственно-мемориальная несправедливость должна быть устранена, чтобы территория, посвящённая памяти о воинах Красной Армии, о советских военнопленных и остарбайтерах, была увеличена за счёт расширения существующего мемориального комплекса и стала соразмерной территории немецкого кладбища», — объяснил исполнительный директор Русской общины Калининградской области Максим Макаров.
Но дело не только в несоразмерности захоронений. В нескольких километрах от мемориала, на территории бывшего немецкого янтарного карьера в Пальмникене (ныне посёлок Янтарный), в годы войны располагался концлагерь для советских военнопленных и детский лагерь «Киндерхайм». Как указано в документах, это было экспериментальное учреждение СС по «переделке» славянских детей. Их память, считают авторы проекта, тоже должна быть увековечена.
В Русской общине Калининградской области особо подчёркивают, что планируют не создать новый мемориал, а расширить уже существующий. «Мы создаём пространство перед этим существующим мемориалом — через дорогу от братской могилы, где будет стоять храм-памятник. А также за ним — мемориальное поле размером около семи гектаров с холмом, которое и станет дополнительной благоустроенной территорией мемориального комплекса, посвящённой памяти жертв геноцида советского народа», — объяснил Макаров.
30 января 2026 года проект официально получил поддержку правительства Калининградской области. Полномочный представитель губернатора Сергей Булычев заявил, что проект поддержан «на очень высоком уровне».
Что построят
Проект разделен на две очереди. Первая, мемориальная, должна быть готова к 2030 году — 85-летию Победы и 300-летию со дня смерти святого Иоанна Русского (его память церковь отмечает 9 июня, в день учреждения медали «За взятие Кёнигсберга»).
Храм-памятник в честь праведного Иоанна Русского и в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны и станет центральным объектом. Проект уже готов: его разработал калининградский архитектор Олег Копылов. В 2022 году эскизы одобрил митрополит Серафим, с ними ознакомился патриарх Кирилл.
В цокольном этаже разместится крипта — часовня в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Там планируют хранить капсулы с землей из нацистских лагерей.
«Наш храм-памятник будет уменьшенным вариантом давно действующего в Минске Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших», в котором имеется крипта, в которую собираются капсулы с землёй с мест боёв Великой Отечественной войны, в которых погибли белорусы. <...> В первую очередь, мы будем стремиться собрать землю с мест нацистского геноцида советского народа на территории Калининградской области», — пояснили в «Русской общине».
Рядом появится Музей памяти узников нацизма — экспозицию разработают с упором на мультимедийные технологии. По соседству планируют построить сквер российско-белорусского братства.
На мемориальном поле установят скульптуру святого Иоанна Русского работы Салавата Щербакова — автора памятника Героям Первой мировой в Калининграде. На пьедестале, по замыслу, появятся барельефы, посвященные узникам разных эпох: от Талергофа и Терезина до современности.
Реализация второй очереди намечена на 2035 год. Здесь речь идёт об этно-археопарке «Балтийская Русь», главным объектом которого станет копия деревянной Олонецкой крепости XVII века.
Кроме того, в Русском построят подворья российских и белорусских регионов, откуда в Калининградскую область приехали первые переселенцы. «Рассматривается возможность предложить губернаторам регионов-доноров самостоятельно найти средства на создание дома-подворья своего региона», — отмечают авторы проекта.
По соседству будет находиться Музей родной истории и культуры — экспонаты для него предоставят краеведческие музеи России и Беларуси. Рядом авторы проекта хотят открыть Археологический музей дотевтонского периода.
Общая площадь территории под застройку — около 38 гектаров. Подчёркивается, что все эти объекты можно будет использовать для патриотической работы. Например, в крипте планируют проводить особые церемонии закладки капсул с землёй, а копия крепости может стать новым центром притяжения для туристов.
Финансирование
«Мы изначально говорили властям о том, что Проект «Русское» не частный, а общественно-государственный. О том, что без поддержки государства его невозможно реализовать», — заявил Макаров.
В 2021 году по инициативе «Русской общины» и при поддержке спикера Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой была создана Ассоциация «Народное единство». В неё входят общественные организации России и Беларуси.
Директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения в 2024 году подписал с калининградцами соглашение о совместной заявке на предоставление финансирования из бюджета Союзного государства. На одну заявку можно получить до 500 млн рублей. Белорусы планируют реконструировать инфоцентр мемориала «Тростенец», калининградцы — строить первую очередь «Русского».
В июне 2025 года «Русская община» предварительно договорилась о возможности финансирования с госсекретарём Союзного государства Сергеем Глазьевым. Сейчас обсуждается создание оператора — АНО «Ассоциация "Народное единство"», которая будет управлять комплексом.
В настоящее время проект поддержали сенатор Александр Шендерюк-Жидков, спикер регионального Заксобрания Андрей Кропоткин и руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева.
Параллельно авторы проекта ведут переговоры с Минобороны. Чёткого ответа пока нет, но Максим Макаров допускает, что в постройке комплекса может поучаствовать и эта структура.
«Конечно, всегда остаётся возможность привлечения для реализации проекта частных пожертвований граждан и организаций. И мы будем их привлекать. Как минимум, на создание мемориального комплекса», — уточнил Максим Макаров.
Малый Тростенец — крупнейший нацистский концлагерь на территории Беларуси и захваченных нацистами районов СССР, который находился рядом с Минском. Там уничтожали мирных жителей, военнопленных, а также евреев из Беларуси и оккупированных стран. В 2015 году в Малом Тростенце открыли большой мемориальный комплекс.
Научное сопровождение
Создание комплекса требует участия не только инвесторов, но и учёных, которые займутся музеями и мемориалами. К научному сопровождению проекта уже подключились серьёзные фигуры: например, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.
Созданием копии Олонецкой крепости займутся специалисты НИИТИАГ (Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства) под руководством ведущего научного сотрудника Сектора деревянного зодчестваМихаила Мильчика. Он создал проект реконструкции крепости в Олонце, копию которой хотят разместить в Русском.
«Мы будем работать в тесном взаимодействии с поисковыми отрядами, детско-молодёжными общественными организациями и, конечно, со специалистами Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, который в соответствии с федеральным законом выполняет функции национального оператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа», — добавил Макаров.
Работа над проектом комплекса ещё продолжается. В этом году «Русская община» планирует подготовить презентацию всех объектов и представить её на суд общественности, а также членов рабочей группы при правительстве Калининградской области.
