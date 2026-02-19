Храм, несколько музеев и копия крепости: в Калининградской области построят большой духовно-просветительский комплекс

Эскиз: РОО «Русская община Калининградской области»

В посёлке Русское под Зеленоградском появится новый музейно-мемориальный комплекс. В него будет входить храм, Музей памяти узников нацизма и этно-археопарк «Балтийская Русь». Подробности о проекте «Клопс» рассказали авторы инициативы — РОО «Русская община Калининградской области». Подготовка к строительству Полное название проекта — «Духовно-просветительский музейно-мемориальный комплекс «Русское». Разговоры о нём шли с 2016 года, когда местные активисты установили здесь поклонный крест. Но только сейчас, девять лет спустя, у проекта появился официальный статус и дорожная карта.

Эскиз: РОО «Русская община Калининградской области»

Выбор места не случаен. В посёлке Русское (бывшее Гермау) находится крупнейшее в регионе захоронение советских воинов — более 2 600 человек, среди которых пятеро Героев Советского Союза. Есть и мемориал, установленный в 1982 году — скромная территория 30 на 30 метров. Прямо через дорогу расположено немецкое военное кладбище, где покоятся около 3 300 солдат и офицеров кайзера и вермахта, а также бывших жителей Гермау. Это кладбище занимает значительно большую территорию, чем советский мемориал. «Местные жители и привлечённые к реализации проекта лучшие архитекторы МАРХИ (Московский Архитектурный Институт — ред.) уверены в том, что такая пространственно-мемориальная несправедливость должна быть устранена, чтобы территория, посвящённая памяти о воинах Красной Армии, о советских военнопленных и остарбайтерах, была увеличена за счёт расширения существующего мемориального комплекса и стала соразмерной территории немецкого кладбища», — объяснил исполнительный директор Русской общины Калининградской области Максим Макаров.

Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Но дело не только в несоразмерности захоронений. В нескольких километрах от мемориала, на территории бывшего немецкого янтарного карьера в Пальмникене (ныне посёлок Янтарный), в годы войны располагался концлагерь для советских военнопленных и детский лагерь «Киндерхайм». Как указано в документах, это было экспериментальное учреждение СС по «переделке» славянских детей. Их память, считают авторы проекта, тоже должна быть увековечена. В Русской общине Калининградской области особо подчёркивают, что планируют не создать новый мемориал, а расширить уже существующий. «Мы создаём пространство перед этим существующим мемориалом — через дорогу от братской могилы, где будет стоять храм-памятник. А также за ним — мемориальное поле размером около семи гектаров с холмом, которое и станет дополнительной благоустроенной территорией мемориального комплекса, посвящённой памяти жертв геноцида советского народа», — объяснил Макаров. 30 января 2026 года проект официально получил поддержку правительства Калининградской области. Полномочный представитель губернатора Сергей Булычев заявил, что проект поддержан «на очень высоком уровне».

Фото: архив «Клопс»

Что построят Проект разделен на две очереди. Первая, мемориальная, должна быть готова к 2030 году — 85-летию Победы и 300-летию со дня смерти святого Иоанна Русского (его память церковь отмечает 9 июня, в день учреждения медали «За взятие Кёнигсберга»). Храм-памятник в честь праведного Иоанна Русского и в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны и станет центральным объектом. Проект уже готов: его разработал калининградский архитектор Олег Копылов. В 2022 году эскизы одобрил митрополит Серафим, с ними ознакомился патриарх Кирилл. В цокольном этаже разместится крипта — часовня в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Там планируют хранить капсулы с землей из нацистских лагерей. «Наш храм-памятник будет уменьшенным вариантом давно действующего в Минске Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших», в котором имеется крипта, в которую собираются капсулы с землёй с мест боёв Великой Отечественной войны, в которых погибли белорусы. <...> В первую очередь, мы будем стремиться собрать землю с мест нацистского геноцида советского народа на территории Калининградской области», — пояснили в «Русской общине».

Эскиз: РОО «Русская община Калининградской области»

Рядом появится Музей памяти узников нацизма — экспозицию разработают с упором на мультимедийные технологии. По соседству планируют построить сквер российско-белорусского братства. На мемориальном поле установят скульптуру святого Иоанна Русского работы Салавата Щербакова — автора памятника Героям Первой мировой в Калининграде. На пьедестале, по замыслу, появятся барельефы, посвященные узникам разных эпох: от Талергофа и Терезина до современности.

Эскиз: РОО «Русская община Калининградской области»

Реализация второй очереди намечена на 2035 год. Здесь речь идёт об этно-археопарке «Балтийская Русь», главным объектом которого станет копия деревянной Олонецкой крепости XVII века. Кроме того, в Русском построят подворья российских и белорусских регионов, откуда в Калининградскую область приехали первые переселенцы. «Рассматривается возможность предложить губернаторам регионов-доноров самостоятельно найти средства на создание дома-подворья своего региона», — отмечают авторы проекта. По соседству будет находиться Музей родной истории и культуры — экспонаты для него предоставят краеведческие музеи России и Беларуси. Рядом авторы проекта хотят открыть Археологический музей дотевтонского периода. Общая площадь территории под застройку — около 38 гектаров. Подчёркивается, что все эти объекты можно будет использовать для патриотической работы. Например, в крипте планируют проводить особые церемонии закладки капсул с землёй, а копия крепости может стать новым центром притяжения для туристов.

Эскиз: РОО «Русская община Калининградской области»

Финансирование «Мы изначально говорили властям о том, что Проект «Русское» не частный, а общественно-государственный. О том, что без поддержки государства его невозможно реализовать», — заявил Макаров. В 2021 году по инициативе «Русской общины» и при поддержке спикера Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой была создана Ассоциация «Народное единство». В неё входят общественные организации России и Беларуси. Директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения в 2024 году подписал с калининградцами соглашение о совместной заявке на предоставление финансирования из бюджета Союзного государства. На одну заявку можно получить до 500 млн рублей. Белорусы планируют реконструировать инфоцентр мемориала «Тростенец», калининградцы — строить первую очередь «Русского». В июне 2025 года «Русская община» предварительно договорилась о возможности финансирования с госсекретарём Союзного государства Сергеем Глазьевым. Сейчас обсуждается создание оператора — АНО «Ассоциация "Народное единство"», которая будет управлять комплексом. В настоящее время проект поддержали сенатор Александр Шендерюк-Жидков, спикер регионального Заксобрания Андрей Кропоткин и руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева. Параллельно авторы проекта ведут переговоры с Минобороны. Чёткого ответа пока нет, но Максим Макаров допускает, что в постройке комплекса может поучаствовать и эта структура. «Конечно, всегда остаётся возможность привлечения для реализации проекта частных пожертвований граждан и организаций. И мы будем их привлекать. Как минимум, на создание мемориального комплекса», — уточнил Максим Макаров. Малый Тростенец — крупнейший нацистский концлагерь на территории Беларуси и захваченных нацистами районов СССР, который находился рядом с Минском. Там уничтожали мирных жителей, военнопленных, а также евреев из Беларуси и оккупированных стран. В 2015 году в Малом Тростенце открыли большой мемориальный комплекс.

Фото: архив «Клопс»

Научное сопровождение Создание комплекса требует участия не только инвесторов, но и учёных, которые займутся музеями и мемориалами. К научному сопровождению проекта уже подключились серьёзные фигуры: например, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский. Созданием копии Олонецкой крепости займутся специалисты НИИТИАГ (Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства) под руководством ведущего научного сотрудника Сектора деревянного зодчестваМихаила Мильчика. Он создал проект реконструкции крепости в Олонце, копию которой хотят разместить в Русском. «Мы будем работать в тесном взаимодействии с поисковыми отрядами, детско-молодёжными общественными организациями и, конечно, со специалистами Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации, который в соответствии с федеральным законом выполняет функции национального оператора по увековечению памяти жертв геноцида советского народа», — добавил Макаров.

Фото: архив «Клопс»

Работа над проектом комплекса ещё продолжается. В этом году «Русская община» планирует подготовить презентацию всех объектов и представить её на суд общественности, а также членов рабочей группы при правительстве Калининградской области.