«Вы имеете право на любые чувства»: калининградский психолог — о том, как реагировать на плохие подарки

Самый здоровый способ выйти из этой ситуации — поблагодарить за внимание. В словах «Мне очень приятно, что ты потратил время на поиски» нет лжи, даже если сам подарок оказался так себе.

Важно разделить две вещи — сам предмет и отношение человека к вам. Психолог напоминает: когда нам что-то дарят, по сути звучит сообщение: «Я о тебе думал, ты мне важен». Проблема возникает, когда мы смотрим на вещь, которая нам не подходит, а даритель ждёт реакции на свой жест.

«Ситуация, когда подарок не вызвал восторга, — это классический «этический тупик», в котором сталкиваются наши чувства и социальные правила», — объясняет эксперт.

Подводные камни

Однако нередко на разговоре с дарителем трудности не заканчиваются. Чтобы точно избежать неловкости, нужно помнить про три правила.

1. Не надо обманывать

Отдельная ловушка — демонстративный восторг. Фальшивая радость выматывает и создаёт у дарителя ложное впечатление: в следующий раз вы вновь можете получить нечто похожее.

Если перед вами близкий человек, психологи советуют «мягкую правду». Например: «Я очень ценю твою заботу, но, боюсь, этот аромат/размер мне не совсем подходит. Давай в следующий раз я составлю список пожеланий, чтобы тебе было проще?»

«Это не обида, это выстраивание границ», — подчёркивает Мария Шокурова.

2. Без чувства вины

Порой мы чувствуем себя виноватыми за то, что не оценили подарок — человек ведь старался. Это усиливает раздражение и усугубляет ситуацию.

«Поймите, что вы имеете право на любые чувства. Вы не обязаны любить вещь только потому, что её подарили. Принятие этого факта внутри себя поможет вам реагировать спокойнее и без лишнего стресса», — советует психолог.

3. И что дальше?

Практический вопрос: что делать с неудавшимся подарком? Как новый владелец вы имеете полное право распорядиться им по своему усмотрению: передарить, отдать на благотворительность или продать.

Хранить ненужные вещи из чувства вины — значит копить раздражение. «Как только подарок перешёл в ваши руки, он стал вашей собственностью, и вы больше не несете ответственности за ожидания дарителя», — подчёркивает Шокурова.

В любом подарке главное — отношение. Неудачный презент не равен отсутствию любви. «Сосредоточьтесь на благодарности за внимание, а вопрос с самой вещью решите позже, на холодную голову», — заключает эксперт.