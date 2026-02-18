Статья

Классика, киносаундтреки и авторская музыка: трио роялей Bel Suono даст концерт в Светлогорске

17:24
Автор:
Анонсы Музыка культурный отдых отдохнуть компанией
Классика, киносаундтреки и авторская музыка: трио роялей Bel Suono даст концерт в Светлогорске - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в пятницу, 10 июля, пройдёт шоу трёх роялей Bel Suono. Новый тур приурочен к 15-летию творчества. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В программу вошли ключевые работы, созданные за время существования этого уникального проекта. Bel Suono сформировали собственный сценический стиль — на стыке академической школы, современных технологий и эффектного шоу-формата.

В юбилейный вечер прозвучат авторские сочинения солистов, интерпретации шедевров мировой классики, саундтреки зарубежного и советского кино, неожиданные версии поп- и рок-хитов, а также композиции из нового студийного альбома. 

Начало в 19:00. Билеты без наценки — на «Клопс Афише».

6+
