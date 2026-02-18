Классика, киносаундтреки и авторская музыка: трио роялей Bel Suono даст концерт в Светлогорске

В программу вошли ключевые работы, созданные за время существования этого уникального проекта. Bel Suono сформировали собственный сценический стиль — на стыке академической школы, современных технологий и эффектного шоу-формата.

В юбилейный вечер прозвучат авторские сочинения солистов, интерпретации шедевров мировой классики, саундтреки зарубежного и советского кино, неожиданные версии поп- и рок-хитов, а также композиции из нового студийного альбома.

Начало в 19:00. Билеты без наценки — на «Клопс Афише».