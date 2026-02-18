Танцевальные батлы, диджей и модный показ: в Калининграде пройдёт вечеринка для тех, кому за восемь

В субботу, 21 февраля, в калининградском клубе «Ю» (Ленинский пр., 18 к1) пройдёт городская дискотека для детей и подростков. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Гостей ждут танцевальные батлы, где можно заявить о себе и побороться за неформальный титул героя танцпола, а также показ модной одежды и розыгрыш призов от партнёров проекта. За музыкальный настрой отвечает MC Jackie Jonesey с подборкой главных хитов.

Событие рассчитано на детей и подростков от 8 лет. Формат задуман как возможность провести время вне школьных стен — пообщаться, выплеснуть энергию и попробовать себя в разных активностях.

Для родителей предусмотрена лаунж-зона, где можно дождаться окончания программы в спокойной обстановке. За порядок и комфорт отвечают опытные координаторы и охрана.

Начало в 16:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».