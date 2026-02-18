Концерты, акции и игра-бродилка: как в Калининграде отметят День защитника Отечества

В ближайшие выходные вся страна будет отмечать День защитника Отечества. В Калининграде для мужчин подготовят специальные акции, концерты и интерактивные программы. «Клопс» рассказывает, где можно отпраздновать 23 февраля.
Концерт в «Маяковке»12+
Когда: четверг, 19 февраля, 14:00
Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)
Музыкально-поэтическая программа «Тепло сердец СВОим героям!» будет посвящена участникам Специальной военной операции и их близким. «Музыка и доброе слово — это то, что объединяет нас, даёт силы и согревает даже в самые непростые времена. Гостей ждёт программа, наполненная искренностью, патриотизмом и живым исполнением», — говорится в анонсе.
Вход свободный по регистрации.
Концерт в Доме офицеров0+
Когда: воскресенье, 22 февраля, 11:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
В Доме офицеров Балтийского флота состоится традиционный праздничный концерт с участием калининградских творческих коллективов.
Вход свободный.
Игра-бродилка «Шагая с героями» в филиале Третьяковки6+
Когда: понедельник, 23 февраля, 13:00
Где: филиал Третьяковской галереи в Калининграде (Парадная набережная, 3)
Игра-бродилка предлагает семейным командам отправиться в путешествие со славными былинными богатырями. Во время выполнения игровых заданий участники смогут продемонстрировать логику, внимательность, эрудицию и ловкость, а также прикоснуться к истории, узнать о подвигах героев прошлых лет и понять, что значит быть победителем.
Мероприятие пройдёт в книжной гостиной. Участие бесплатное, по регистрации на сайте.
День защитника Отечества в КОИХМ12+
Когда: понедельник, 23 февраля
Где: музеи «Бункер» и «Форт №5»
В «Бункере»:
- 11:00 — Встреча с куратором музея и расказ об истории фортификации и штурма Кёнигсберга. Участие — по входному билету.
В «Форте №5»
11:00 — торжественное возложение цветов к стеле «Штурм» и на Аллее Героев.
11:00—15:00 — интерактивные площадки от военно-исторических клубов: реконструкция быта солдат, выставка вооружения и униформы, согревающий чай из самовара и баранки.
12:00 — обзорная экскурсия.
Вход на интерактивные площадки свободный, экскурсия — по входному билету.
Кинопоказ «28 панфиловцев»12+
Когда: суббота, 21 февраля, 17:30
Где: молодёжный клуб «Антей» (проспект Мира, 85)
Всех желающих пригашают на тематический вечер, посвящённый героям прошлого. В программе — просмотр кинокартины «28 панфиловцев» и обсуждение.
Вход свободный.
Акция в Музее изобразительных искусств12+
Когда: понедельник, 23 февраля
Где: Калининградский музей изобразительных искусств (Ленинский пр-т, 83)
В День защитника Отечества музей проводит специальную акцию для посетителей-мужчин: они смогут бесплатно посетить выставку «Герои России: от Куликовской битвы до современности».
Первым 15 представителям сильного пола достанутся в подарок музейные календари.
День защитника Отечества в Музее янтаря12+
Когда: 20 и 23 февраля
Где: Музей янтаря (площадь Маршала Василевского, 1)
20 февраля, пятница, 16:00:
Встреча с историком и участником СВО Николаем Иванченко. Запланирована беседа о стойкости и силе духа, а также выступление детей военнослужащих. Участие — по входному билету в музей.
23 февраля, понедельник:
Состоятся бесплатные экскурсионные сеансы по выставке INTRA MUROS (в 11:00 и 15:00). Посещение — по входному билету в музей.
Концерт ДМШ12+
Когда: среда, 25 февраля, 14:00
Где: Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара (Бородинская, 13)
В концертной программе музыкальных салонов принимают участие студенты и преподаватели Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова, а также учащиеся музыкальных школ и школ искусств Калининградской области.
Вход свободный.