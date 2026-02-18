Статья

Концерты, акции и игра-бродилка: как в Калининграде отметят День защитника Отечества

15:50
Автор:
Анонсы
Концерты, акции и игра-бродилка: как в Калининграде отметят День защитника Отечества - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В ближайшие выходные вся страна будет отмечать День защитника Отечества. В Калининграде для мужчин подготовят специальные акции, концерты и интерактивные программы. «Клопс» рассказывает, где можно отпраздновать 23 февраля.

Концерт в «Маяковке»12+

Когда: четверг, 19 февраля, 14:00

Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)

Музыкально-поэтическая программа «Тепло сердец СВОим героям!» будет посвящена участникам Специальной военной операции и их близким. «Музыка и доброе слово — это то, что объединяет нас, даёт силы и согревает даже в самые непростые времена. Гостей ждёт программа, наполненная искренностью, патриотизмом и живым исполнением», — говорится в анонсе.

Вход свободный по регистрации.

Концерт в Доме офицеров0+

Когда: воскресенье, 22 февраля, 11:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)

В Доме офицеров Балтийского флота состоится традиционный праздничный концерт с участием калининградских творческих коллективов.

Вход свободный.

Игра-бродилка «Шагая с героями» в филиале Третьяковки6+

Когда: понедельник, 23 февраля, 13:00

Где: филиал Третьяковской галереи в Калининграде (Парадная набережная, 3)

Игра-бродилка предлагает семейным командам отправиться в путешествие со славными былинными богатырями. Во время выполнения игровых заданий участники смогут продемонстрировать логику, внимательность, эрудицию и ловкость, а также прикоснуться к истории, узнать о подвигах героев прошлых лет и понять, что значит быть победителем.

Мероприятие пройдёт в книжной гостиной. Участие бесплатное, по регистрации на сайте.

День защитника Отечества в КОИХМ12+

Когда: понедельник, 23 февраля 

Где: музеи «Бункер» и «Форт №5»

В «Бункере»:

  1. 11:00 — Встреча с куратором музея и расказ об истории фортификации и штурма Кёнигсберга. Участие — по входному билету.

В «Форте №5»

11:00 — торжественное возложение цветов к стеле «Штурм» и на Аллее Героев.

11:00—15:00 — интерактивные площадки от военно-исторических клубов: реконструкция быта солдат, выставка вооружения и униформы, согревающий чай из самовара и баранки.

12:00 — обзорная экскурсия.

Вход на интерактивные площадки свободный, экскурсия — по входному билету.

Концерты, акции и игра-бродилка: как в Калининграде отметят День защитника Отечества - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

Кинопоказ «28 панфиловцев»12+

Когда: суббота, 21 февраля, 17:30

Где: молодёжный клуб «Антей» (проспект Мира, 85)

Всех желающих пригашают на тематический вечер, посвящённый героям прошлого. В программе — просмотр кинокартины «28 панфиловцев» и обсуждение.

Вход свободный.

Акция в Музее изобразительных искусств12+

Когда: понедельник, 23 февраля

Где: Калининградский музей изобразительных искусств (Ленинский пр-т, 83)

В День защитника Отечества музей проводит специальную акцию для посетителей-мужчин: они смогут бесплатно посетить выставку «Герои России: от Куликовской битвы до современности».

Первым 15 представителям сильного пола достанутся в подарок музейные календари.

День защитника Отечества в Музее янтаря12+

Когда: 20 и 23 февраля

Где: Музей янтаря (площадь Маршала Василевского, 1)

20 февраля, пятница, 16:00:

Встреча с историком и участником СВО Николаем Иванченко. Запланирована беседа о стойкости и силе духа, а также выступление детей военнослужащих. Участие — по входному билету в музей.

23 февраля, понедельник: 

Состоятся бесплатные экскурсионные сеансы по выставке INTRA MUROS (в 11:00 и 15:00). Посещение — по входному билету в музей.

Концерт ДМШ12+

Когда: среда, 25 февраля, 14:00

Где: Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара (Бородинская, 13)

В концертной программе музыкальных салонов принимают участие студенты и преподаватели Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова, а также учащиеся музыкальных школ и школ искусств Калининградской области.

Вход свободный.

1 429