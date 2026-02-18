Концерты, акции и игра-бродилка: как в Калининграде отметят День защитника Отечества

Фото: архив «Клопс»

В ближайшие выходные вся страна будет отмечать День защитника Отечества. В Калининграде для мужчин подготовят специальные акции, концерты и интерактивные программы. «Клопс» рассказывает, где можно отпраздновать 23 февраля.

Концерт в «Маяковке»12+ Когда: четверг, 19 февраля, 14:00 Где: Библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) Музыкально-поэтическая программа «Тепло сердец СВОим героям!» будет посвящена участникам Специальной военной операции и их близким. «Музыка и доброе слово — это то, что объединяет нас, даёт силы и согревает даже в самые непростые времена. Гостей ждёт программа, наполненная искренностью, патриотизмом и живым исполнением», — говорится в анонсе. Вход свободный по регистрации.

Концерт в Доме офицеров0+ Когда: воскресенье, 22 февраля, 11:00 Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7) В Доме офицеров Балтийского флота состоится традиционный праздничный концерт с участием калининградских творческих коллективов. Вход свободный.

Игра-бродилка «Шагая с героями» в филиале Третьяковки6+ Когда: понедельник, 23 февраля, 13:00 Где: филиал Третьяковской галереи в Калининграде (Парадная набережная, 3) Игра-бродилка предлагает семейным командам отправиться в путешествие со славными былинными богатырями. Во время выполнения игровых заданий участники смогут продемонстрировать логику, внимательность, эрудицию и ловкость, а также прикоснуться к истории, узнать о подвигах героев прошлых лет и понять, что значит быть победителем. Мероприятие пройдёт в книжной гостиной. Участие бесплатное, по регистрации на сайте.

День защитника Отечества в КОИХМ12+ Когда: понедельник, 23 февраля Где: музеи «Бункер» и «Форт №5» В «Бункере»: 11:00 — Встреча с куратором музея и расказ об истории фортификации и штурма Кёнигсберга. Участие — по входному билету. В «Форте №5» 11:00 — торжественное возложение цветов к стеле «Штурм» и на Аллее Героев. 11:00—15:00 — интерактивные площадки от военно-исторических клубов: реконструкция быта солдат, выставка вооружения и униформы, согревающий чай из самовара и баранки. 12:00 — обзорная экскурсия. Вход на интерактивные площадки свободный, экскурсия — по входному билету.

Фото: архив «Клопс»

Кинопоказ «28 панфиловцев»12+ Когда: суббота, 21 февраля, 17:30 Где: молодёжный клуб «Антей» (проспект Мира, 85) Всех желающих пригашают на тематический вечер, посвящённый героям прошлого. В программе — просмотр кинокартины «28 панфиловцев» и обсуждение. Вход свободный.

Акция в Музее изобразительных искусств12+ Когда: понедельник, 23 февраля Где: Калининградский музей изобразительных искусств (Ленинский пр-т, 83) В День защитника Отечества музей проводит специальную акцию для посетителей-мужчин: они смогут бесплатно посетить выставку «Герои России: от Куликовской битвы до современности». Первым 15 представителям сильного пола достанутся в подарок музейные календари.

День защитника Отечества в Музее янтаря12+ Когда: 20 и 23 февраля Где: Музей янтаря (площадь Маршала Василевского, 1) 20 февраля, пятница, 16:00: Встреча с историком и участником СВО Николаем Иванченко. Запланирована беседа о стойкости и силе духа, а также выступление детей военнослужащих. Участие — по входному билету в музей. 23 февраля, понедельник: Состоятся бесплатные экскурсионные сеансы по выставке INTRA MUROS (в 11:00 и 15:00). Посещение — по входному билету в музей.