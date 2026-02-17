Музыка любви, мужества и славы: что послушать в выходные в Калининградской филармонии

Органные перформансы, героическая классика и тёплый музыкальный спектакль для всей семьи: Калининградская филармония на этой неделе подготовила три яркие программы. Чем удивят слушателей — рассказываем в обзоре.

1. «Голоса земли и воды». Органный перформанс 21 февраля, суббота, 18:00 Театрализованное действо, посвящённое природе, красоте и музыке, выстроено как путь к внутреннему диалогу через звук. В центре — попытка услышать, как «звучит» мир: океан и небо, горы и пустыни, первая встреча влюблённых взглядов и хрупкая жемчужина, поднятая со дна моря. Музыка становится способом заглянуть в потаённые уголки сердца — туда, где рождаются любовь, гордость, тщеславие или жажда власти, и где решается судьба гармонии между человеком и окружающим пространством. Программа проведёт публику от истоков жизни к картинам идиллии и драматическим кульминациям, среди которых — часть Quo vadis из симфонии «Чернобыль» Микаэла Таривердиева. Важной частью перформанса станут пластические импровизации калининградского театра «Дель» в сочетании с мелодиями органа, вокала, арфы, трубы и ударных.

В программе: О. Мессиан — Le banquet celeste («Небесный пир»), Ж.-М. Жарр — Ethnicolor, А. Бадаламенти — Саундтрек к сериалу «Твин Пикс», Дж. Хисаиши — «Станция №6», Саундтрек к аниме «Унесённые призраками», Л. Рохас — «Полёт кондора», К. Дженкинс — Adiemus, А. Петров — Саундтрек к к/ф «Человек-амфибия», А. П. Бородин — «Улетай на крыльях ветра», А. Зацепин — Саундтрек к к/ф «Капитан Немо», Э. Артемьев — «Урга», Э. Морриконе — Саундтрек к к/ф «Хороший, плохой, злой», М. Таривердиев — Часть 2 Quo vadis из симфонии для органа «Чернобыль», М. Джексон — «Песнь земли».

2. Музыкальный спектакль «Гензель и Гретель» 22 февраля, воскресенье, 12:00 Постановка по мотивам немецкого фольклора и одноимённой сказки братьев Гримм. «Эта захватывающая история о том, как юные брат и сестра, обманутые злой мачехой и оставленные в лесу, попали в плен к страшной колдунье, живущей в домике из пряников и сладостей. Преодолев все трудности, смелые и находчивые дети сумели спастись и благополучно вернулись домой, доказав, что в хорошей сказке добро всегда побеждает зло», — рассказывается в фабуле. Гости услышат мелодии немецких классиков: Ф. Мендельсона, И. Баха, И. Брамса, Людвига ван Бетховена (знаменитый «Сурок»), а также фрагменты романтической оперы немецкого композитора Энгельберта Хампердинка.

3. «Взвейтесь, знамёна!». Героическая классика. Орган и рояль 23 февраля, понедельник, 17:00 «В День защитника Отечества мощь героической классики вознесёт вас к вершинам мужества и славы! Лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган) и Анна Ушакова (фортепиано, лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание») в дуэте создадут эпический звучный полёт», — говорится в анонсе концерта. «Русская фантазия» Александра Глазунова в транскрипции для рояля и органа разовьёт эпические мотивы русской души, где мощные аккорды Анны Ушаковой и регистры органа Марии Гаврилюк воспоют народную силу и просторы Родины. «Героическая пьеса» Сезара Франка — величественный гимн стойкости, в котором органный гром Марии Гаврилюк передаст триумф духа над бурями судьбы. Этюды Александра Скрябина (cis-moll op. 2 №1 и «Революционный» dis-moll op. 8 №12) в исполнении Анны Ушаковой поражают революционным порывом и демонической энергией, символизируя неукротимую волю. Токката на хорал «Взвейтесь, знамёна царские» Карло Феррари под пальцами Марии Гаврилюк превратит зал в парадный триумф, где царственные фанфары органа возвысят дух патриотизма. Прелюдия соль минор и дуэты «Русская песня» с «Славой» (op.11) Сергея Рахманинова сольют фортепианную лирику Анны Ушаковой с органным размахом, воспевая народную мощь и вечную славу. «Прелюды» Франца Листа в транскрипции для рояля и органа — вихрь романтического героизма, где дуэт солисток создаст апофеоз страсти и виртуозного полёта.

