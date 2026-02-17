В Калининграде художникам предложили основать собственное государство в качестве перформанса

В Калининграде объявили конкурсный отбор на участие в художественном проекте «Государство — это Я!» Авторы предлагают творцам искусства провозгласить «собственное государство» и сделать его формой высказывания. Об этом сообщает галерея современного искусства «Барн».
Идея проекта такова: художник сам является источником легитимности. Его «государство» — это автономная территория с собственными законами эстетики, этики и воображения, которые имеют приоритет над внешними системами.
«В условиях, когда творческая личность всё чаще становится инструментом культурной индустрии, рыночных алгоритмов или идеологических систем, декларация персонального государства становится актом экзистенциального самоутверждения», — говорится в описании проекта.
Идея персональных микрогосударств опирается на художественную традицию, в которой вымышленные страны, дипломатия и символические институты становились проводником искусства. В рамках проекта символы власти и жесты внешней политики превратятся в перформанс, стирающий границу между искусством и повседневностью.
Для офлайн-выставки отберут восемь проектов — по одному павильону для каждого личного государства. Экспозиция разместится на втором этаже пространства «Барн».
Участвовать приглашают художников из Калининграда и области. Авторы из других городов смогут присоединиться в онлайн-формате: их проекты будут представлены на выставке через QR-коды.
Участникам предлагается разработать целостный образ своего фантазийного государства: выбрать форму правления (от республики до монархии или конфедерации), описать его устройство, экономику символического обмена, ритуалы и законы, а также представить визуальные атрибуты — флаг, герб, валюту, почтовые марки.
Художники из Калининграда и области также обязуются создать объёмный объект — символ высотой не менее 40 см. Кураторами проекта выступают Ольга Дмитриева (Республика Ольга) и Аня По (Королевство Анна).
Заявки принимаются до 22 февраля, результаты отбора будут известны не позднее 1 марта. Предварительное открытие выставки запланировано на 17 апреля.
