В Калининграде художникам предложили основать собственное государство в качестве перформанса

В Калининграде объявили конкурсный отбор на участие в художественном проекте «Государство — это Я!» Авторы предлагают творцам искусства провозгласить «собственное государство» и сделать его формой высказывания. Об этом сообщает галерея современного искусства «Барн».

Идея проекта такова: художник сам является источником легитимности. Его «государство» — это автономная территория с собственными законами эстетики, этики и воображения, которые имеют приоритет над внешними системами.

«В условиях, когда творческая личность всё чаще становится инструментом культурной индустрии, рыночных алгоритмов или идеологических систем, декларация персонального государства становится актом экзистенциального самоутверждения», — говорится в описании проекта.

Идея персональных микрогосударств опирается на художественную традицию, в которой вымышленные страны, дипломатия и символические институты становились проводником искусства. В рамках проекта символы власти и жесты внешней политики превратятся в перформанс, стирающий границу между искусством и повседневностью.