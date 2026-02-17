Стилист объяснила, какие детали в одежде отличают калининградцев от жителей «большой» России

Калининград — город российский, но с особым настроением. Территориальная близость к Европе не могла не повлиять на стиль местных жителей в одежде. Как именно это проявляется, «Клопс» рассказала стилист-имиджмейкер Маруся Васильева.
До недавнего времени жители Калининграда без особых усилий могли сесть в машину и на выходных уехать в Польшу или Литву, а дальше — по Европе. Эти поездки не были аттракционом или охотой за впечатлениями. «Это, несомненно, оставило след в предпочтениях в одежде у калининградцев», — считает стилист.
Хотя сейчас возможности изменились, визуальный язык города никуда не исчез. Местные жители подбирают гардеробы из вещей российских брендов, однако «европейский налёт» сохранился — и речь не о происхождении курток или платьев, а о манере подбирать образы.
«Наших земляков несложно выделить в очереди на регистрацию в аэропорту, и зачастую принять за европейских гостей, — объясняет Маруся Васильева. — У меня самой не раз были ситуации в поездках по Европе, когда меня принимали за местную. И очень удивлялись, узнав что я россиянка».
Например, это проявляется в выборе цветов: калининградцы в среднем не склонны одеваться ярко. «Яркость — это черта большой России», — подчёркивает эксперт.
Стилист считает, что калининградцев отличает и отсутствие строгости в одежде. В отличие от большой России, здесь люди привыкли одеваться удобно — например, женщины реже носят каблуки. Популярность «расслабленных образов» подогревает близость моря и любовь к пешим прогулкам, такая характерная для калининградцев.
«В Европе как раз не придают значение дресс-коду, если только это не корпорации или банки. В остальном — одевайся как нравится», — комментирует эксперт.
Переменчивый климат тоже играет роль. Калининградский стиль предполагает многослойность, позволяющую в любой момент утеплиться или, наоборот, раздеться.
Особое место в гардеробе типичного калининградца отведено аксессуарам. Это и зонты, рассчитанные на разное время года и образ, и шарфы, и резиновая обувь. «Слава богу, она сейчас визуально неотличима от обычной», — добавляет Васильева.
Ещё один важный фактор — туристический статус региона. В отличие от Крыма и Краснодарского края, Калининград считается более европейским курортом. Поэтому местная летняя мода более сдержанная.
