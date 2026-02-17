Не житьё, а Масленица: где пройдут народные гулянья в Калининграде и области (программа)

Фото: архив «Клопс»

В воскресенье, 22 февраля, завершится Масленичная неделя. И кто сможет усидеть дома, когда надо сжигать чучело, есть блины и побеждать в конкурсах? «Клопс» рассказывает, как отметят праздник в Калининграде и области.

В Центральном парке0+ В Калининграде главное гулянье начнётся в 12:00. Детей и родителей приглашают присоединиться к народным играм и забавам. На площадке у памятника Мюнхгаузену планируются хороводы, а на территории джелатерии «Лабар» — мастер-классы. «Зима ещё держит оборону, но не беда! Масленица уже стучится в двери, наполняя наши сердца предвкушением весны», — говорится в анонсе.

В Калининградском зоопарке0+ В 12:00 стартуют гулянья в зоопарке — к ним можно присоединиться по обычному входному билету. Запланированы пляски, песни и хороводы с весёлыми скоморохами. Для взрослых пройдут соревнования по пилению дров на скорость, поднятию гири и перетягиванию каната. Для детей — мастер-класс по созданию фигурок из сена и масленичные конкурсы. Все желающие смогут полакомиться блинами, а первые сто посетителей получат в подарок сладкие петушки.

Фото: архив «Клопс»

В «Спутнике»0+ В молодёжном клубе «Спутник» на Карташёва, 6, Масленицу встретят чуть раньше положенного: в пятницу, 20 февраля. Начало праздника в 17:00. В программе — игры и забавы для всей семьи, весёлая викторина на сообразительность, а также горячий чай и блины.

В Зеленоградске0+ В Зеленоградске праздник объединит Масленичные гулянья и открытие Года единства народов России. Начало в 12:00 на площади «Роза ветров». В программе — игры и состязания, концерт «Вместе мы — Россия» и демонстрация кухонь разных народов. Запланированы также мастер-классы по прикладному творчеству. Особое условие: каждый, кто придёт в национальном костюме, получит билет на участие в праздничной лотерее.

Масленица в Гусеве0+ В Гусеве «музейная Масленица» тоже пройдёт в пятницу, 20 февраля. Программа начнётся в 18:00 в кафе «АРТеФАКТ39» (Московская, 36). «После крещенских морозов, тем более таких долгих, как в этом году, особенно хочется поскорее расстаться с зимой. А проводы зимы — это Масленица, весёлый праздник со своими традициями и угощениями», — говорится в анонсе. В программе — история праздника, песни, мастер-класс по изготовлению «Масленички», а также блины и угощения. Параллельно в кафе работает выставка самоваров.

Фото: архив «Клопс»

На Куршской косе0+ В 12:00 начнётся праздник на базе отдыха «Куршале», которая находится на 14-м километре Куршской косы (рядом с Визит-центром). Программа праздника: 12:00 — открытие, музыка, фотозона, аквагрим. 14:00 — театрализованное представление «Широкая наша Масленица». 14:30 — Праздничные гуляния с Бабусей-Ягусей. 16:00 — свободное время, «Лесной буфет» с праздничным меню. 19:00 — караоке и выступление Балтийского Казачьего хора.

В Пионерском0+ В городском парке Пионерского праздник стартует в 12:00 с театрализованной программы «Русская старинная, румяная да блинная». В программе: Хоровод единства народов «От края до края Россия большая», Концерт с участием творческих коллективов КДЦ «Светоч», Конкурс частушек, Народные игры, Масленичный бой, Чемпионат по метанию валенка, Фотозоны и угощения, 15:00 — Сжигание чучела зимы.