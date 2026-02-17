Статья

Не житьё, а Масленица: где пройдут народные гулянья в Калининграде и области (программа)

Фото: архив «Клопс»

В воскресенье, 22 февраля, завершится Масленичная неделя. И кто сможет усидеть дома, когда надо сжигать чучело, есть блины и побеждать в конкурсах? «Клопс» рассказывает, как отметят праздник в Калининграде и области.

В Центральном парке0+

В Калининграде главное гулянье начнётся в 12:00. Детей и родителей приглашают присоединиться к народным играм и забавам. На площадке у памятника Мюнхгаузену планируются хороводы, а на территории джелатерии «Лабар» — мастер-классы. 

«Зима ещё держит оборону, но не беда! Масленица уже стучится в двери, наполняя наши сердца предвкушением весны», — говорится в анонсе. 

В Калининградском зоопарке0+

В 12:00 стартуют гулянья в зоопарке — к ним можно присоединиться по обычному входному билету. Запланированы пляски, песни и хороводы с весёлыми скоморохами.

Для взрослых пройдут соревнования по пилению дров на скорость, поднятию гири и перетягиванию каната. Для детей — мастер-класс по созданию фигурок из сена и масленичные конкурсы. Все желающие смогут полакомиться блинами, а первые сто посетителей получат в подарок сладкие петушки.

Фото: архив «Клопс»

В «Спутнике»0+

В молодёжном клубе «Спутник» на Карташёва, 6, Масленицу встретят чуть раньше положенного: в пятницу, 20 февраля. Начало праздника в 17:00.

В программе — игры и забавы для всей семьи, весёлая викторина на сообразительность, а также горячий чай и блины.

В Зеленоградске0+

В Зеленоградске праздник объединит Масленичные гулянья и открытие Года единства народов России. Начало в 12:00 на площади «Роза ветров».

В программе — игры и состязания, концерт «Вместе мы — Россия» и демонстрация кухонь разных народов. Запланированы также мастер-классы по прикладному творчеству.

Особое условие: каждый, кто придёт в национальном костюме, получит билет на участие в праздничной лотерее.

Масленица в Гусеве0+

В Гусеве «музейная Масленица» тоже пройдёт в пятницу, 20 февраля. Программа начнётся в 18:00 в кафе «АРТеФАКТ39» (Московская, 36).

«После крещенских морозов, тем более таких долгих, как в этом году, особенно хочется поскорее расстаться с зимой. А проводы зимы — это Масленица, весёлый праздник со своими традициями и угощениями», — говорится в анонсе. 

В программе — история праздника, песни, мастер-класс по изготовлению «Масленички», а также блины и угощения. Параллельно в кафе работает выставка самоваров.

Фото: архив «Клопс»

На Куршской косе0+

В 12:00 начнётся праздник на базе отдыха «Куршале», которая находится на 14-м километре Куршской косы (рядом с Визит-центром).

Программа праздника:

  1. 12:00 — открытие, музыка, фотозона, аквагрим.
  2. 14:00 — театрализованное представление «Широкая наша Масленица».
  3. 14:30 — Праздничные гуляния с Бабусей-Ягусей.
  4. 16:00 — свободное время, «Лесной буфет» с праздничным меню.
  5. 19:00 — караоке и выступление Балтийского Казачьего хора.

В Пионерском0+

В городском парке Пионерского праздник стартует в 12:00 с театрализованной программы «Русская старинная, румяная да блинная».

В программе:

  1. Хоровод единства народов «От края до края Россия большая»,
  2. Концерт с участием творческих коллективов КДЦ «Светоч»,
  3. Конкурс частушек,
  4. Народные игры,
  5. Масленичный бой,
  6. Чемпионат по метанию валенка,
  7. Фотозоны и угощения,
  8. 15:00 — Сжигание чучела зимы.

На Приморском карьере0+

В Янтарном Масленицу начнут отмечать в 11:00. Смотровая площадка Янтарного комбината станет местом народных гуляний, пройти туда можно будет бесплатно.

Сжигание Масленицы начнётся в 15:00. 

Целый день будут проходить мастер-классы: роспись свистулек, тарелок, матрёшек и пряников; декор подков на удачу, деревянных ложек, неваляшек; изготовление свечей из вощины, кукол-оберегов из лыка, шкатулок-матрёшек; создание кокошников, традиционных леденцов; выжигание по дереву. В 13:00 начнётся спортивная эстафета. 

Музыкальная программа:

  1. 11:00 — ансамбль народной песни «Забавушка»,
  2. 11:30 — фольклорный ансамбль «Летавица»,
  3. 12:00 — торжественное открытие,
  4. 12:05 — фольклорный ансамбль «Россичи»,
  5. 12:35 — ВИА «Вереск»,
  6. 13:30 — ВИА «Вереск»,
  7. 14:15 — фольклорный ансамбль «Молвинец»,
  8. 15:20 — Балтийский казачий хор,
  9. 16:00 — фольклорный ансамбль «Талица»,
  10. 16:30 — торжественное закрытие.
