Не житьё, а Масленица: где пройдут народные гулянья в Калининграде и области (программа)

В воскресенье, 22 февраля, завершится Масленичная неделя. И кто сможет усидеть дома, когда надо сжигать чучело, есть блины и побеждать в конкурсах? «Клопс» рассказывает, как отметят праздник в Калининграде и области.
В Центральном парке0+
В Калининграде главное гулянье начнётся в 12:00. Детей и родителей приглашают присоединиться к народным играм и забавам. На площадке у памятника Мюнхгаузену планируются хороводы, а на территории джелатерии «Лабар» — мастер-классы.
«Зима ещё держит оборону, но не беда! Масленица уже стучится в двери, наполняя наши сердца предвкушением весны», — говорится в анонсе.
В Калининградском зоопарке0+
В 12:00 стартуют гулянья в зоопарке — к ним можно присоединиться по обычному входному билету. Запланированы пляски, песни и хороводы с весёлыми скоморохами.
Для взрослых пройдут соревнования по пилению дров на скорость, поднятию гири и перетягиванию каната. Для детей — мастер-класс по созданию фигурок из сена и масленичные конкурсы. Все желающие смогут полакомиться блинами, а первые сто посетителей получат в подарок сладкие петушки.
В «Спутнике»0+
В молодёжном клубе «Спутник» на Карташёва, 6, Масленицу встретят чуть раньше положенного: в пятницу, 20 февраля. Начало праздника в 17:00.
В программе — игры и забавы для всей семьи, весёлая викторина на сообразительность, а также горячий чай и блины.
В Зеленоградске0+
В Зеленоградске праздник объединит Масленичные гулянья и открытие Года единства народов России. Начало в 12:00 на площади «Роза ветров».
В программе — игры и состязания, концерт «Вместе мы — Россия» и демонстрация кухонь разных народов. Запланированы также мастер-классы по прикладному творчеству.
Особое условие: каждый, кто придёт в национальном костюме, получит билет на участие в праздничной лотерее.
Масленица в Гусеве0+
В Гусеве «музейная Масленица» тоже пройдёт в пятницу, 20 февраля. Программа начнётся в 18:00 в кафе «АРТеФАКТ39» (Московская, 36).
«После крещенских морозов, тем более таких долгих, как в этом году, особенно хочется поскорее расстаться с зимой. А проводы зимы — это Масленица, весёлый праздник со своими традициями и угощениями», — говорится в анонсе.
В программе — история праздника, песни, мастер-класс по изготовлению «Масленички», а также блины и угощения. Параллельно в кафе работает выставка самоваров.
На Куршской косе0+
В 12:00 начнётся праздник на базе отдыха «Куршале», которая находится на 14-м километре Куршской косы (рядом с Визит-центром).
Программа праздника:
- 12:00 — открытие, музыка, фотозона, аквагрим.
- 14:00 — театрализованное представление «Широкая наша Масленица».
- 14:30 — Праздничные гуляния с Бабусей-Ягусей.
- 16:00 — свободное время, «Лесной буфет» с праздничным меню.
- 19:00 — караоке и выступление Балтийского Казачьего хора.
В Пионерском0+
В городском парке Пионерского праздник стартует в 12:00 с театрализованной программы «Русская старинная, румяная да блинная».
В программе:
- Хоровод единства народов «От края до края Россия большая»,
- Концерт с участием творческих коллективов КДЦ «Светоч»,
- Конкурс частушек,
- Народные игры,
- Масленичный бой,
- Чемпионат по метанию валенка,
- Фотозоны и угощения,
- 15:00 — Сжигание чучела зимы.
На Приморском карьере0+
В Янтарном Масленицу начнут отмечать в 11:00. Смотровая площадка Янтарного комбината станет местом народных гуляний, пройти туда можно будет бесплатно.
Сжигание Масленицы начнётся в 15:00.
Целый день будут проходить мастер-классы: роспись свистулек, тарелок, матрёшек и пряников; декор подков на удачу, деревянных ложек, неваляшек; изготовление свечей из вощины, кукол-оберегов из лыка, шкатулок-матрёшек; создание кокошников, традиционных леденцов; выжигание по дереву. В 13:00 начнётся спортивная эстафета.
Музыкальная программа:
- 11:00 — ансамбль народной песни «Забавушка»,
- 11:30 — фольклорный ансамбль «Летавица»,
- 12:00 — торжественное открытие,
- 12:05 — фольклорный ансамбль «Россичи»,
- 12:35 — ВИА «Вереск»,
- 13:30 — ВИА «Вереск»,
- 14:15 — фольклорный ансамбль «Молвинец»,
- 15:20 — Балтийский казачий хор,
- 16:00 — фольклорный ансамбль «Талица»,
- 16:30 — торжественное закрытие.