Простой и честный ростовский юмор: в Калининграде пройдёт стендап-концерт Андрея Атласа

В калининградском кинотеатре «Заря» в субботу, 21 марта, пройдёт сольный стендап-концерт Андрея Атласа. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Андрей — резидент Stand Up на ТНТ, участник проектов LABELCOM и «Открытого микрофона». В своих выступлениях комик шутит о семейной жизни и своей супруге: «Простой и честный ростовский юмор для всех, кто женат и для всех, кто счастлив». Фанаты ценят артиста за эмоциональную подачу и ироничный взгляд на быт.

Начало в 19:30. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».