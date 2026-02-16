Самый милый тренд: в сети выяснили, как распознать хорошего парня

В сети выяснили, как узнать хорошего парня: он делает заметки о партнёрше. Идея завирусилась, и всё больше пользователей публикуют в соцсетях свои «инструкции к девушкам». «Клопс» узнал больше о самом милом тренде этого года.

Всё началось с поста блогерши Джессики Кирк, которая рассказала, что многие молодые люди записывают в заметки информацию о своих девушках: любимые цвета, предпочтительные подарки, привычки и идеи для свиданий.

В комментариях парни начали делиться реальными скриншотами таких «инструкций». «Если мы не будем внимательны, кто-то другой будет», — объяснил один из комментаторов, набрав 8,6 тысячи лайков.

«У меня есть электронная таблица с важной информацией о ней, которую я начал вести ещё с нашего первого свидания. Сейчас мы женаты», — поделился другой.

Девушки сочли эту идею «гринфлагом» — признаком хорошего партнёра. Пользовательницы соцсетей отмечают, что наличие таких инструкций выдаёт искреннюю заинтересованность и серьёзный подход к отношениям.

«У меня хорошая память, но я всё равно буду так делать для очень специфических разговоров, чтобы, когда придёт время выбирать подарки/планировать поездки, я точно знал, что могу придумать, чтобы сделать её как можно счастливее», — заметил один из пользователей.