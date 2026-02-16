Гитарная музыка и киберфутбол: бесплатные мероприятия недели в Калининграде, на которые стоит обратить внимание

Иллюстрация: Midjourney

В преддверии Дня защитника Отечества в Калининграде пройдут открытые соревнования по нескольким видам спорта. Те, кто любит более спокойный отдых, смогут посетить несколько лекций и концертов. Бесплатные события недели — в традиционной подборке «Клопс».

Закрытие выставки о Байроне и Шелли16+ Когда: вторник, 17 февраля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Библиотека приглашает на закрытие выставки «Герои вне времени. Нет, я — не Байрон / Да, я — не Шелли», посвящённой творчеству ведущих фигур эпохи романтизма. Лекцию на финисаже проведёт художник, переводчик, филолог, арт-терапевт, исследователь искусства и литературы XIX–XX веков, основатель проекта «Мифология женщины» и сооснователь галереи Credo Галина Савченко. Он объяснит на примере иллюстраций, как эта работу поэтов понимают и продолжают современные художники. Вход свободный.

Вечер гитарной музыки0+ Когда: среда, 18 февраля, 18:30 Где: Калининградский областной музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова (Фрунзе, 4к1) Программа «Что значит быть защитником» приурочена к 23 февраля. Гости смогут услышать выступления учащихся, студентов и выпускников музыкальной школы. Вход свободный.

Лекция «Янтарная комната: история создания, утраты и воссоздания»6+ Когда: четверг, 19 февраля, 12:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова «Чеховка» (Московский проспект, 39) Ведущий научный сотрудник Калининградского музея янтаря Зоя Костяшова расскажет о Янтарном кабинете Фридриха I и его перерождении в Янтарную комнату, а также об утрате этого шедевра и о его воссоздании в конце XX — начале XXI века. Вход свободный.

Открытые силовые соревнования по жиму лёжа0+ Когда: пятница, 20 февраля, 16:30 Где: Городской культурно-спортивный центр (Карамзина, 48в) Спортсменам предстоит выполнить классическое упражнение: опустить гриф штанги к груди и выжать его вверх до полного выпрямления рук, который позволяет выявить сильнейшего атлета. Зрителям организаторы обещают ждут яркие эмоции и накал страстей. Вход свободный.

Турнир по киберфутболу12+ Когда: пятница, 20 февраля, 17:30 Где: Молодёжный клуб «Ратоборец» (Белинского, 19) В «Ратоборце» пройдёт турнир для всех любителей киберспорта, посвящённый Дню защитника Отечества. Участники посоревнуются в виртуальном футболе и узнают, что станет чемпионом Калининграда. Можно приходить командой или в одиночку. Вход свободный.

Концерт Максима Коробова12+ Когда: пятница, 20 февраля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Максим Коробов хорошо известен калининградской публике: его творчество отличает смешение фьюжна, русского рока, блюза, классики и джаза. На вечере прозвучат песни в авторском исполнении — как старые, так и новые. Вход свободный.