Гитарная музыка и киберфутбол: бесплатные мероприятия недели в Калининграде, на которые стоит обратить внимание

В преддверии Дня защитника Отечества в Калининграде пройдут открытые соревнования по нескольким видам спорта. Те, кто любит более спокойный отдых, смогут посетить несколько лекций и концертов. Бесплатные события недели — в традиционной подборке «Клопс».
Закрытие выставки о Байроне и Шелли16+
Когда: вторник, 17 февраля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Библиотека приглашает на закрытие выставки «Герои вне времени. Нет, я — не Байрон / Да, я — не Шелли», посвящённой творчеству ведущих фигур эпохи романтизма.
Лекцию на финисаже проведёт художник, переводчик, филолог, арт-терапевт, исследователь искусства и литературы XIX–XX веков, основатель проекта «Мифология женщины» и сооснователь галереи Credo Галина Савченко. Он объяснит на примере иллюстраций, как эта работу поэтов понимают и продолжают современные художники.
Вход свободный.
Вечер гитарной музыки0+
Когда: среда, 18 февраля, 18:30
Где: Калининградский областной музыкальный колледж им. С. В. Рахманинова (Фрунзе, 4к1)
Программа «Что значит быть защитником» приурочена к 23 февраля. Гости смогут услышать выступления учащихся, студентов и выпускников музыкальной школы.
Вход свободный.
Лекция «Янтарная комната: история создания, утраты и воссоздания»6+
Когда: четверг, 19 февраля, 12:00
Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова «Чеховка» (Московский проспект, 39)
Ведущий научный сотрудник Калининградского музея янтаря Зоя Костяшова расскажет о Янтарном кабинете Фридриха I и его перерождении в Янтарную комнату, а также об утрате этого шедевра и о его воссоздании в конце XX — начале XXI века.
Вход свободный.
Открытые силовые соревнования по жиму лёжа0+
Когда: пятница, 20 февраля, 16:30
Где: Городской культурно-спортивный центр (Карамзина, 48в)
Спортсменам предстоит выполнить классическое упражнение: опустить гриф штанги к груди и выжать его вверх до полного выпрямления рук, который позволяет выявить сильнейшего атлета.
Зрителям организаторы обещают ждут яркие эмоции и накал страстей.
Вход свободный.
Турнир по киберфутболу12+
Когда: пятница, 20 февраля, 17:30
Где: Молодёжный клуб «Ратоборец» (Белинского, 19)
В «Ратоборце» пройдёт турнир для всех любителей киберспорта, посвящённый Дню защитника Отечества. Участники посоревнуются в виртуальном футболе и узнают, что станет чемпионом Калининграда. Можно приходить командой или в одиночку.
Вход свободный.
Концерт Максима Коробова12+
Когда: пятница, 20 февраля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Максим Коробов хорошо известен калининградской публике: его творчество отличает смешение фьюжна, русского рока, блюза, классики и джаза. На вечере прозвучат песни в авторском исполнении — как старые, так и новые.
Вход свободный.
Творческая встреча с фотографом Геннадием Филипповичем16+
Когда: пятница, 20 февраля, 19:00
Где: арт-пространство «Ворота» (Литовский вал, 61)
Гость вечера — артист Калининградского драматического театра и член Союза фотохудожников Калининграда Геннадий Филиппович. На встрече он поделится своими проектами — как новыми, так и архивными. Участники узнают, в чём специфика театральной съёмки и где грань между документальным и художественным кадром.
Вход свободный по регистрации.