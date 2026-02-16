Хиты дискотек 90-х и нулевых: в Светлогорске выступят солисты La Bouche и Bad Boys Blue

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в понедельник, 9 марта, пройдёт большой концерт с участием солистов культовых европейских музыкальных проектов. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

На сцене выступят Natasha Wright — солистка дуэта La Bouche — и Kevin McCoy, единственный участник оригинального состава Bad Boys Blue. Концерт объединит хиты, определившие звучание дискотек 90-х, в формате живого шоу.

Программа обещает стать музыкальным путешествием в эпоху, когда евродэнс и евродиско звучали из каждого радиоприёмника. В исполнении Natasha Wright прозвучат бэнгеры Be My Lover, Sweet Dreams и Tonight Is the Night. Kevin McCoy представит нетленные You’re A Woman, Pretty Young Girl и Come Back And Stay — песни, которые десятилетиями остаются в плейлистах и на танцполах.

Организаторы подчёркивают, что зрителей ждёт не просто ретровечеринка, а полноценное концертное шоу с живым вокалом и энергетикой большого зала. Для многих эти треки — саундтрек юности, для других — открытие эпохи.

Начало в 18:00. Билеты без комиссии доступны на «Клопс Афише».