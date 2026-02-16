Кубинская революция, Джоли и драники: 6 любопытных фильмов, которые покажут в кино во второй половине февраля

Февраль 2026 года для российского кинопроката оказался разнообразным. Начало месяца традиционно радовало ромкомами, а вторая его половина подарит зрителям несколько исторических фильмов, комедию про драники и любовную драму в Анджелиной Джоли. «Клопс» рассказывает, ради чего стоит сходить в кино.

«Виновата любовь»16+ Молодой и обаятельный писатель Вертер (Дуглас Бут) отправляется в Торонто, чтобы начать новую жизнь. Там он случайно знакомится с Шарлоттой (Элисон Пилл), в которую влюбляется с первого взгляда. Однако девушка уже помолвлена с другим. Вертер не отступает — он остаётся в городе, пытаясь завоевать её сердце. Канадский ромком Жозе Авелино основан на «Страданиях юного Вертера» Иоганна Вольфганга фон Гёте. В отличие от оригинала, здесь сюжет постарались сделать комичным и более милым. Премьера фильма в мире состоялась 6 сентября 2024 года, а до России он добрался только 12 февраля 2026-го.

Кадр из фильма «Виновата любовь»

«Красавица»12+ Действие происходит во время блокады Ленинграда. После тяжёлой контузии старшина Николай Светлов (Слава Копейкин) получает назначение в зоопарк. Особенно внимание смотрителей сосредоточено на бегемотихе по кличке Красавица, которую они всеми силами пытаются сохранить живой. Драма Антона Богданова основана на реальной истории, когда сотрудники ленинградского зоосада сохраняли жизнь животных вопреки ужасным условиям. Авторы обещают, что, несмотря на тяжёлую тему, фильм подходит для семейного просмотра и понравится зрителям любого возраста. Премьера в российском прокате запланирована на 19 февраля.

Кадр из фильма «Красавица»

«Гуантанамера»12+ Даша (Александра Тулинова) — экстремальная тревел-блогерша, которую приглашают на Кубу, чтобы снять сюжет о глубоководном погружении. На самом деле её заманили на «Остров свободы» ради поисков давно пропавшего документа. Спасти девушку может только её 82-летний дед (Сергей Шакуров) — бывший шпион, который много лет назад этот документ потерял. Фильм Сергея Мокрицкого сочетает тропическое приключение с путём искупления. Однако историей одной семьи он не ограничивается: речь здесь также пойдёт о кубинской революции и её последствиях в современном мире. Дата выхода в России — 19 февраля.

Кадр из фильма «Гуантанамера»

«Кутюр»18+ Режиссёр Максин (Анджелина Джоли) прилетает в Париж, чтобы снять фильм о закулисье фэшн-индустрии. В мире блеска и гламура она сталкивается с проблемами — в карьере и личной жизни. Ещё одним триггером для героини становится её оператор Антон (Луи Гаррель), с которым у них быстро завязывается роман. Мелодрама Алис Винокур — фильм не только о любви, но и об индустрии моды. Фильм не зацикливается на героине Анджелины Джоли, позволяя зрителям взглянуть на скрытую жизнь моделей, визажисток и других женщин из «глянца». Мировая премьера фильма прошла 7 сентября 2025 года. В российский прокат лента выйдет 26 февраля 2026-го.

Кадр из фильма «Кутюр»

«Драники»6+ Школьник Макс проводит зимние каникулы в деревне. Узнав, что у его семьи финансовые трудности, парень вместе с новыми деревенскими друзьями решает помочь родственникам с деньгами. Ребята берут старый дедушкин УАЗ, переоборудуют его в фудтрак и начинают продавать драники. Комедия Максима Максимова — пример лёгкого семейного фильма с добрым посылом. Юные герои учатся зарабатывать свои первые деньги, решать проблемы сообща и поддерживать друг друга — и не теряют веры в себя. Выход фильма в России запланирован на 26 февраля.

Кадр из фильма «Драники»

«Спасти бессмертного»12+ 20-летний блогер-экстремал Саша Устинов (Гуфи Медалин) оказывается заперт во временной петле. Спасти героя может только воин, погибший 80 лет назад во время Великой Отечественной войны. Но чтобы это произошло, молодой человек должен помочь ему обрести бессмертие. Сюжет фильма объединяет выдумку с реальными событиями, которые связаны с киргизстанцем Мендышем Омуралиевым, погибшим под Ржевом в 1942 году. Снял этот приключенческий боевик режиссёр Павел Игнатов. Картина выйдет в прокат 26 февраля.

Кадр из фильма «Спасти бессмертного»