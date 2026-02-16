В Светлогорске покажут спектакль «Кёнилинград», приуроченный к 80-летию области

К 80-летию Калининградской области в регионе создадут спектакль об истории края и назовут «Кёнилинград». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что постановка рассказывает об истории становления Калининграда, событиях и людях. Для создания этого произведения потребуется поставить декорации в виде стен советской квартиры, витрины игрушек, ширмы, имитирующей забор с объявлениями. На эти цели выделяется 733,5 тысячи рублей.