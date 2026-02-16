Статья

В Светлогорске покажут спектакль «Кёнилинград», приуроченный к 80-летию области

К 80-летию Калининградской области в регионе создадут спектакль об истории края и назовут «Кёнилинград». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

В техническом задании указано, что постановка рассказывает об истории становления Калининграда, событиях и людях. Для создания этого произведения потребуется поставить декорации в виде стен советской квартиры, витрины игрушек, ширмы, имитирующей забор с объявлениями. На эти цели выделяется 733,5 тысячи рублей.  

В Светлогорске покажут спектакль «Кёнилинград», приуроченный к 80-летию области - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Услуги режиссёра обойдутся в 265 тысяч. У него будет ряд задач:

  • создать произведение сценографического искусства в форме музейного пространства для проведения спектакля;
  •  создать инсценировку из предоставленных заказчиком архивных музейных материалов;
  • подготовить аудиозаписи голосов «жителей».

Спектакль покажут в этом году в «Янтарь-холле».

