Маленькие сыщики: 6 захватывающих детективов для школьников, которые любят пошевелить мозгами

Иллюстрация: Midjourney

Загадки и приключения любят не только взрослые, но и дети. Однако сделать детектив подходящим для юных читателей удаётся далеко не каждому автору. «Клопс» выбрал шесть книг про расследования, которые понравятся младшим школьникам.

«Школа благородных мышей»6+ Ольга Фадеева Три подружки — Мус, Смусси и Фри — учатся в Школе благородных мышей. Однажды они находят подземный ход, который ведёт в замок. Героини понимают, что кто-то хочет украсть сокровища, и берутся этом помешать — а заодно и освободить загадочного пленника. «Школа благородных мышей» — цикл детективов для младших школьников. Сейчас в нём три книги: кроме первой, которая дала начало серии, есть ещё «Тайна лунного света» и «Похищение золотого калейдоскопа». Все иллюстрации к книгам рисует сама автор.

«Тайна зловещего дома»6+ Энид Блайтон В тихой английской деревушке Питерсвуд сгорел коттедж. Местный полицейский уверяет, что за этим нет злого умысла, но пятеро друзей — Фэтти, Ларри, Дейзи, Пип и Бетси, — считают иначе. Ребятам предстоит собрать улики, опросить подозреваемых и узнать, в чём же всё-таки кроется причина пожара. Энид Блайтон — классик детской литературы, на чьих книгах выросло не одно поколение любителей детективов. В серии «Пятеро тайноискателей и собака» 16 книг, на протяжении которых ребята не только раскрывают преступления, но и учатся сотрудничать, быть наблюдательными и заботиться друг о друге.

Иллюстрация: Midjourney

«Умница. Корги ведёт расследование»12+ Екатерина Минаева Никита собирался всё лето скучать: родители не разрешили ему завести пса и отправили к бабушке в Сочи. Но внезапно её обвинили в краже ценного музейного экспоната. Вместе с новой подругой Викой и корги по кличке Умница Никита начинает собственное расследование. Эта книга — классический детектив для подростков. От других книг этого жанра «Умницу» отличает присутствие очаровательной корги, которая становится важным участником событий — и неисчерпаемым источником шуток.

«Детективное агентство "Утюг"»6+ Алексей Олейников Гриша, Аня, Ева и Клим знакомятся в старом скучном московском дворе. За его пределы ребятам гулять запрещено, но не беда: даже здесь можно найти приключения! А освещать расследования друзей в реальном времени будет подкаст «Детективное агентство "Утюг"». Серия Алексея Олейникова включает три книги: вторая называется «Тайны в Переделкино», а третья — «Расследования продолжаются». Сюжет каждого рассказа построен как настоящая детективная история «для взрослых», но простой и забавный стиль делает их интересными для младших школьников.

Иллюстрация: Midjourney

«Расследование в кафе "Крендель с корицей"»12+ Оксана Заугольная На школьной экскурсии в музее Метёлкин замечает, что среди экспонатов есть подделка. Но где настоящий раритет? Чтобы разобраться, парень собирает подруг — Катю и Яну — в уютном кафе, где начинается настоящее детективное расследование: опросы соседей, поиски улик, разговоры и теории. Главные герои — простые российские шестиклассники, поэтому юным читателям очень легко представить себя на их месте. Кроме детективной интриги, в книге немало школьных реалий, которые тоже отлично знакомы аудитории.

«Мистер Кто. Детектив из Петербурга»12+ Ива Александрова Родители отправляют Сашку на лето в Санкт-Петербург. Неожиданно мальчик узнаёт, что двоюродный дядя Арчибальд Пантелеймонович, у которого он теперь живёт — настоящий сыщик, занятый поисками пропавшей болонки. Собака исчезла вместе с дорогим ожерельем, и Сашка включается в расследование, чтобы помочь дяде поймать преступника. Сашка — идеальный персонаж для детского детектива: умный, любознательный, добрый и обожающий собак. Параллельно с расследованием он знакомит читателей с Северной столицей и учит решать логические загадки, не давая заскучать.