Свидание у телевизора: 6 свежих романтических комедий на День всех влюблённых

14 февраля — день свиданий. Почему бы не провести его за просмотром романтической комедии? «Клопс» вспомнил 6 свежих отечественных фильмов, которые подойдут для приятного вечера.

1. «Сводишь с ума»16+ Алиса (Мила Ершова) снимает шикарную квартиру в Санкт-Петербурге. Однажды она начинает видеть через зеркало другую комнату и другого человека. Там, в параллельном мире, живёт Иван (Юрий Насонов) — любитель вечеринок и Алисина полная противоположность. Комедия построена на вынужденном взаимодействии людей, очень разных по характеру и темпераменту. Герои вмешиваются в быт и привычки друг друга, постепенно сближаясь. И, конечно, в итоге окажется, что они не такие уж и разные.

Кадр из фильма «Сводишь с ума»

2. «По-братски»16+ Антон и Света (Илья Коробко и Ирина Темичева) — семейная пара, которая решила развестись. Но сделать это можно только в глубинке, где их союз был заключён. По пути супругов догоняет соседская семья, и вместе месте они отправляются в длинное путешествие, которое заставляет Антона и Свету иначе взглянуть на свои отношения. Филипп Абрютин и Оксана Лахно сняли роуд-муви о переосмыслении брака. С помощью соседей герои справляются с разногласиями, и — вряд ли это спойлер — остаются вместе. А как именно им это удалось, можно узнать из самого фильма.

Кадр из фильма «По-братски»

3. «Клёвый УLove»16+ Вика, Аня и Милана (Алина Алексеева, Ингрид Олеринская и Ирина Безряднова) дружат со школьной скамьи, но у каждой есть свои сложности в личной жизни. Однажды подруги нечаянно попадают на турбазу, где проходит чемпионат по спортивной рыбалке. Девушки решают, что среди участников они непременно должны найти своё счастье. Российский ромком Максима Максимова использует классический приём: три героини — три разных подхода к жизни и отношениям. В каждой из девушек кто-то узнает себя, а счастливый финал подразумевает, что и у зрителей тоже есть надежда на счастье.

Кадр из фильма «Клёвый УLove»

4. «Пара на пару»16+ Костя (Дмитрий Чеботарёв) — преподаватель в вузе, который тяжело переживает разрыв с женой Олей (Ирина Горбачёва), нашедшей себе более обеспеченного мужчину. В попытке вернуть супругу Костя сближается с дочерью её любовника. В итоге две пары оказываются под одной крышей, и им нужно как-то разрешить этот многоугольник. Владимир Котт снял комедию о неоднозначном герое, с идеями которого порой трудно согласиться. Однако за его упорством и изобретательностью интересно наблюдать — и чем дальше, тем больше появляется поводов для размышления.

Кадр из фильма «Пара на пару»

5. «Туда»16+ Вадим (Пётр Фёдоров) — таксист, в жизни которого всё уже много лет чётко и ясно. Однажды он берётся повезти Веру (Ирина Старшенбаум) — свою противоположность, которая живёт одним днём и обожает спонтанные решения. Вместе этим молодым людям предстоит долгая дорога — почти полторы тысячи километров от Москвы до Уфы. Комедия Ивана Петухова строится на классическом противостоянии, когда герои дополняют друг друга. Фильм снимали в разных городах России, и очаровательные пейзажи вкупе с романтичной историей помогли ему получить хорошие отзывы зрителей.

Кадр из фильма «Туда»

6. «Притворись моим мужем»18+ Успешной бизнес-леди по имени Вика (Диана Пожарская) нужно заключить контракт с инвесторами из ОАЭ. Вдруг она выясняет, что потенциальные партнёры работают только с семейными людьми. Девушка не намерена терять выгодный шанс, и заставляет своего подчинённого изобразить жениха. Как всегда бывает в таких фильмах, искусственные отношения вызывают настоящие чувства, и лжесупруги влюбляются друг в друга. Комичные ситуации, попытки сохранить легенду и Павел Прилучный в роли арабского шейха делают этот сюжет особенно забавным.

Кадр из фильма «Притворись моим мужем»