В Калининград привезут армянских, вьетнамских и греческих матрёшек, созданных руками сирот

В Калининграде откроется благотворительная выставка «Путешествие матрёшки»0+. Она объединит работы воспитанников детских домов и интернатов из разных стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Музея изобразительных искусств.

Проект уже побывал в Сыктывкаре, Москве, Витебске, Могилёве, Вильнюсе и Дербенте, а теперь продолжает свой маршрут через Калининград.

В экспозиции представлены 63 авторские игрушки. Каждая из них рассказывает о культуре и традициях определённого региона: в зале можно найти матрёшек в русских, белорусских, греческих, армянских, вьетнамских и других национальных костюмах.

«Персонаж символизирует преемственность поколений, национальные традиции, семейный очаг и гостеприимство», — объясняют организаторы.

Работа над матрёшками стала для юных участников проекта серьёзным вызовом. Ребята изучали основы орнамента, композиции, особенности народных костюмов и традиции росписи по дереву. В результате каждая матрёшка — носительница своего культурного кода.

На выставке историю создания экспонатов можно будет узнать с помощью аудиогида, доступного по QR-коду прямо в зале.

Особенность проекта в том, что фигурки созданы в двух экземплярах. Один остаётся в коллекции фонда и участвует в выставках, второй — с личным посланием авторов — отправляется людям, посвятившим себя благотворительности. Среди адресатов — актёры Гоша Куценко и Константин Хабенский, белорусский паралимпиец Алексей Талай и другие общественные деятели.

Торжественное открытие проекта состоится 19 февраля в 16:00. Потом посетить её можно будет бесплатно — при наличии билета на любую другую выставку музея.