Любовь повышенной сложности: 3 необычные истории о работе калининградской свахи

Иллюстрация: Midjourney

Найти партнёра на всю жизнь — задача, которую не всегда удаётся решить своими силами. Некоторые калининградцы обращаются к профессионалам — а те могут подобрать кандидатов под самый изысканный вкус. О необычных запросах «Клопс» рассказала сваха Ольга Безбах. Набор базовых требований к партнёру обычно предсказуемый: нужны доброта, надёжность, приятная внешность и заинтересованность в отношениях. К этому каждый добавляет собственные пожелания: образование, интересы, уровень дохода и многое другое. Но бывают и специфичные предпочтения. 1. География любви Один из таких запросов свахе поступил от мужчины «ближе к 60», который искал женщину для серьёзных отношений. Хотя массовая культура учит, что расстояние любви не помеха, этот клиент сразу обозначил условие: кандидатка должна жить в ближайшем районе города, чтобы было удобно встречаться. Это звучало не как дополнение к списку, а как первый и ключевой пункт. Подходящую даму удалось найти, и пара сложилась. Сваха признаётся, что для неё этот случай стал показательным: иногда счастье начинается с базового комфорта. Такой подход, полагает эксперт, может оказаться более эффективным, чем долгая переписка и звонки. Заочное общение, например, в сети, всегда отчасти построено на иллюзиях: «Там меньше правды, но больше воображения».

Иллюстрация: Midjourney

2. Немое свидание Другой случай — почти противоположный. К свахе обратился молодой мужчина из Индии. Он часто бывал в Калининграде по работе и хотел найти русскую девушку с прицелом на брак. Ольга Безбах предложила парню формат быстрых свиданий, он согласился. И вдруг выяснилось, что потенциальный жених, которого ждут 15 свиданий подряд, совсем не говорит по-русски. Часть девушек, пришедших познакомиться, знала английский, часть — нет. Общались как могли: словами, жестами, через переводчики в телефоне. «Но самое удивительное, что на тех свиданиях он встретил свою любовь. После он очень благодарил и говорил, что эта девушка — любовь всей его жизни», — вспоминает сваха. Избранница в итоге всё-таки нашлась среди тех, кто иностранными языками владел.

Иллюстрация: Midjourney

3. Математика отношений Нередки запросы, в которых фигурирует вера в сверхъестественные силы. Причём, подчёркивает эксперт, знаки и символы бывают важны далеко не только для девушек. Так, среди клиентов свахи был нумеролог, каждое знакомство начинавший с выяснения у собеседницы, когда она появилась на свет. «Он был очень позитивный, увлечённый. В процессе, когда люди знакомятся, начинают же всегда с увлечений — и он упоминал, что занимается нумерологией, — рассказывает Ольга Безбах, — Уточнял её дату рождения, а потом немножко рассказывал о ней с точки зрения своего хобби. Давал какие-то советы, рекомендации. Ну и для себя, так сказать, мотал на ус». В личной беседе со свахой мужчина признался, что ему очень важна «цифровая совместимость» с партнёршей. Нашёл ли он в итоге свой идеал, неизвестно: обратную связь дают не все.

Иллюстрация: Midjourney

Собеседница «Клопс» подчёркивает: шаблонными запросы на отношения бывают редко. За каждым всегда стоит своеобразная логика — возраст, опыт, образ жизни или вера во что-то. Но найти своего человека, считает сваха, может каждый, какими бы необычными ни казались требования.