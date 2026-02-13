Комик Сергей Орлов представит в Калининграде свой новый стендап «Звезда»

В калининградском дворце спорта «Янтарный» в пятницу, 19 июня, выступит Сергей Орлов. Один из самых узнаваемых российских стендап-комиков представит новую программу «Звезда». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Орлов давно закрепился в статусе народного любимца: его интонации и наблюдения легко узнаются, а шутки разлетаются на цитаты. В новой программе комик обращается к темам повседневности, личных амбиций и самоиронии. «Это честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор», — следует из анонса концерта.

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Организаторы предупреждают: на входе могут потребовать оригинал паспорта. Посетителям младше 18 лет могут отказать в посещении без компенсации стоимости билета.