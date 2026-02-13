Общество усталости: что больше всего утомило калининградцев за зиму

Многие не любят февраль, считая его тяжёлым месяцем: праздники уже прошли, а до весны далеко. Стресса добавляют дороги, супруги и множество других факторов. «Клопс» с помощью «Яндекс.Вордстата» проанализировал тысячи поисковых запросов и узнал, от чего устали калининградцы этой зимой.

Главный триггер

Если собрать все запросы со словами «устал» и «надоело», выяснится, что основной фактор стресса для пользователей — другие люди. С началом февраля подобных запросов стало вдвое больше, чем в январе. Эта тенденция есть по всей России, и Калининградская область не стала исключением.

Запрос «Устал от людей» — абсолютный лидер среди жалоб. Многие ищут по формулировке «надоели люди» — порой с уточнениями про глупых, гнилых, плохих и так далее. В основном пользователи пытаются загуглить диагноз, с которым это может быть связано, лайфхаки или советы экспертов.

Семейный фронт

На втором месте среди причин усталости — тоже люди, но не все подряд, а самые близкие. Больше всего таких запросов делают женщины, которым надоели парни или супруги. Мужчины, согласно статистике, устают от спутниц жизни на 40% меньше.

Подростающее поколение калининградцев утомляет не так сильно: со всеми вариациями подобных запросов набралось меньше ста. Причём не всегда речь идёт о собственных отпрысках: некоторых пользователей бесят дети друзей и соседей.

Не обязательно и состоять в браке, чтобы утратить бодрость духа. Около 50 поисковых запросов посвящены бывшим мужьям и жёнам — и проблемам с ними.

Отдельной строкой среди факторов стресса идут родственники. Формулировка «надоели родители жены» встречается, но не очень популярна. Зато различные варианты фразы «устала от свекрови» в списке запросов попадаются даже чаще, чем жалобы на работу.

Работа

Это третий по популярности фактор. Важно уточнить: в запросах со словом «надоело» работа почти не фигурирует — то есть от неё именно устают.

При этом запросов, связанных с поиском места, не так уж много. В феврале жители Калининградской области интересовались вакансиями около 80 тысяч раз — против 100 тысяч в октябре или декабре прошлого года.