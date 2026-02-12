Статья

Во Дворце культуры железнодорожников пройдёт четвертьфинал 17-го сезона классной лиги КВН

16:16
Автор:
Анонсы культурный отдых отдохнуть компанией
Во Дворце культуры железнодорожников пройдёт четвертьфинал 17-го сезона классной лиги КВН - Новости Калининграда | Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В калининградском Дворце культуры железнодорожников в пятницу, 27 февраля, пройдёт четвертьфинал 17-го сезона классной лиги КВН. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы. 

В юмористической битве за право пройти в следующий этап примут участие следующие команды: 

  • «Всё, пока!» (школа №28, Калининград)
  • М&М’s (гимназия №40, Калининград)
  • «Не хочу! Не буду!» (школа №1, Гусев)
  • «СуперЛюди» (ЦКД Гурьевска)
  • «ДЕТИ» (школа №10, Калининград)
  • «Нон стоп» (школа №44, Калининград)
  • «Петрушки» (Молодёжный центр Светлогорского городского округа)
  • «ПГТ» (Петровская школа, Гурьевский район)
  • «Эффект бабушки» (ЦКиД Гвардейска, пос. Борское)
  • «Шах и мат» (школа № 50, Калининград)

Начало в 18:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

6+
515