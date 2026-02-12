Во Дворце культуры железнодорожников пройдёт четвертьфинал 17-го сезона классной лиги КВН

В калининградском Дворце культуры железнодорожников в пятницу, 27 февраля, пройдёт четвертьфинал 17-го сезона классной лиги КВН. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В юмористической битве за право пройти в следующий этап примут участие следующие команды:

«Всё, пока!» (школа №28, Калининград)

М&М’s (гимназия №40, Калининград)

«Не хочу! Не буду!» (школа №1, Гусев)

«СуперЛюди» (ЦКД Гурьевска)

«ДЕТИ» (школа №10, Калининград)

«Нон стоп» (школа №44, Калининград)

«Петрушки» (Молодёжный центр Светлогорского городского округа)

«ПГТ» (Петровская школа, Гурьевский район)

«Эффект бабушки» (ЦКиД Гвардейска, пос. Борское)

«Шах и мат» (школа № 50, Калининград)

