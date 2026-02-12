Под Калининградом установку по очистке жира построят на земле, которую 90 лет назад украл у владельцев нацистский преступник

В Калининграде разрешили построить установку по утилизации жира на земле, которой в прошлом владел нацистский преступник. Участок со сложной «биографией» находится в посёлке имени Александра Космодемьянского. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте региональной службы ОКН.

Старинная канализация

На Балтийском шоссе готовятся к строительству объекта по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Речь идёт об участке площадью 3,9 гектара, где расположены очистные сооружения «Водоканала». Больше там нет ничего, кроме леса, болот и руин инженерных сооружений XIX века.

Это место исторически связано с канализацией. «Недалеко от Метгетена были созданы поля для очистки сточных вод. Долгое время сточные воды Кёнигсберга освобождались от значительной части загрязнений путем пропускания через отстойники, окружённые большими лесными массивами, так что этот вид очистки сточных вод не причинял никаких неудобств», — говорится в документе.

Не стоит думать, что это была окраина: в начале XX века Метгетен был престижным пригородом с виллами, железнодорожной станцией, женской школой-интернатом имени принцессы Цецилии и лесной часовней.

«Фонд Коха»

В 1934 году Метгетен — включая «канализационную» территорию — вошёл в так называемый «фонд Коха». Туда же попали многие предприятия, земли и даже газеты Восточной Пруссии.

Формально фонд служил политическим целям нацистов, а фактически был собственностью Коха — пожизненного председателя правления.

Согласно исторической справке, составленной сотрудниками Института истории материальной культуры РАН, земли имений Фридрихсберг, Метеген и Фридрихсвальде «были противозаконно аннексированы у прежних владельцев».

Эта территория принадлежала «фонду Коха» вплоть до конца войны. Советские войска вошли в Меттеген в январе 1945 года. Он окончательно перешёл под контроль Красной армии только 13 апреля — уже после капитуляции Кёнигсберга.

После войны Метгетен был переименован в Лесное. В октябре 1956 года посёлок получил новое название в честь Александра Космодемьянского.

Эрих Кох — один из высших чинов НСДАП, рейхскомиссар Украины, организатор жесточайшего оккупационного режима и осуждённый нацистский преступник. После войны его приговорили к казни, которую затем заменили на пожизненное заключение. Кох умер в тюрьме в 1986 году.