Три концерта и экофестиваль: где бесплатно отдохнуть в Калининградской области в субботу и воскресенье

Фото: архив «Клопс»

14 февраля — это не только День всех влюблённых. Можно отпраздновать День книгодарения, Всемирный день кино или День программиста. А можно ничего не отмечать и просто посетить мероприятия из традиционной выходной подборки «Клопс».

Презентация спецномера журнала «Мир Музея»12+ Когда: пятница и суббота, 13 и 14 февраля Где: Музей Тильзитского мира (Советск, Луначарского, 2) 13 февраля, пятница, 18:00 Показ фильма «Андрей Болотов: рецепты счастья и плодородия». Фильм представит автор и режиссёр — Алексей Пищулин, главный редактор журнала «Мир Музея». 14 февраля, суббота, 15:00 Презентация специального номера журнала «Мир Музея», посвящённого эпохе Александра I. В программе: награждение победителей музейного квиза;

открытие выставки старинных предметовк из собрания Александра Вихрова, приуроченной к годовщине сражения под Прейсиш-Эйлау;

экскурсия по выставке;

читка текста Максима Гуреева Ritter;

публичная беседа Александра Вихрова и Алексея Пищулина. Вход свободный, по предварительному резервированию мест (+7 (906) 214-82-00).

Фестиваль GARAZHKA0+ Когда: суббота, 14 февраля, 12:00–17:00 Где: Культурный квартал Понарт (Судостроительная, 6) В программе фестиваля осознанного потребления Garazhka на этот раз — маркет handmade и винтажных вещей, своп (бесплатный обмен), мастер-классы, искусство, еда и эко-активности. Запланирована игротека, организованная клубом GameVibes. Будут доступны как популярные настолки (Codenames, «Каркассон»), так и менее известные. Участие бесплатное.

Выставка в «Доме книжного наследия XX века»0+ Когда: суббота, 14 февраля, 15:00 Где: Дом книжного наследия XX века им. Н. Гумилёва (Тельмана, 28) В Доме состоится официальное открытие выставки работ художницы Натальи Леонович и её отца, Константина Шихалёва. В экспозиции — живопись (масло, акварель), графика, портреты, пейзажи, натюрморты. На открытии можно будет пообщаться с художницей, а также послушать фортепианную музыку в её исполнении. Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Концерт на День всех влюблённых12+ Когда: суббота, 14 февраля, 19:00 Где: Центр культуры и досуга (Гурьевск) Молодёжная музыкальная группа «Смысл жизни» представит новую программу. Запланированы тематические интерактивы, сюрпризы и романтическая атмосфера. Вход свободный.

Творческая встреча «Не старею душой»12+ Когда: воскресенье, 15 февраля, 12:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Литературный клуб «Аквилон» приглашает на творческую встречу с поэтом и музыкантом Михаилом Герасименко. Ведущая — Людмила Мещерякова. Вход свободный. Михаил Герасименко родился на Дальнем Востоке, где работал в сначала учителем пения и музыки, а потом — директором Дома культуры. После переезда в Калининград был руководителем вокально-инструментального ансамбля, ходил в море. Печатался в местной периодике: в детском журнале «Мурр», альманахах ветеранов «Мудрость», «Тревожная даль» (2019) и других.