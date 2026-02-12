Статья

Три концерта и экофестиваль: где бесплатно отдохнуть в Калининградской области в субботу и воскресенье

Фото: архив «Клопс»

14 февраля — это не только День всех влюблённых. Можно отпраздновать День книгодарения, Всемирный день кино или День программиста. А можно ничего не отмечать и просто посетить мероприятия из традиционной выходной подборки «Клопс».

Презентация спецномера журнала «Мир Музея»12+

Когда: пятница и суббота, 13 и 14 февраля

Где: Музей Тильзитского мира (Советск, Луначарского, 2)

13 февраля, пятница, 18:00

Показ фильма «Андрей Болотов: рецепты счастья и плодородия». Фильм представит автор и режиссёр — Алексей Пищулин, главный редактор журнала «Мир Музея».

14 февраля, суббота, 15:00

Презентация специального номера журнала «Мир Музея», посвящённого эпохе Александра I.

В программе:

  • награждение победителей музейного квиза;
  • открытие выставки старинных предметовк из собрания Александра Вихрова, приуроченной к годовщине сражения под Прейсиш-Эйлау;
  • экскурсия по выставке;
  • читка текста Максима Гуреева Ritter;
  • публичная беседа Александра Вихрова и Алексея Пищулина.

Вход свободный, по предварительному резервированию мест (+7 (906) 214-82-00).

Фестиваль GARAZHKA0+

Когда: суббота, 14 февраля, 12:00–17:00

Где: Культурный квартал Понарт (Судостроительная, 6)

В программе фестиваля осознанного потребления Garazhka на этот раз — маркет handmade и винтажных вещей, своп (бесплатный обмен), мастер-классы, искусство, еда и эко-активности.

Запланирована игротека, организованная клубом GameVibes. Будут доступны как популярные настолки (Codenames, «Каркассон»), так и менее известные. 

Участие бесплатное.

Выставка в «Доме книжного наследия XX века»0+

Когда: суббота, 14 февраля, 15:00

Где:  Дом книжного наследия XX века им. Н. Гумилёва (Тельмана, 28)

В Доме состоится официальное открытие выставки работ художницы Натальи Леонович и её отца, Константина Шихалёва. В экспозиции — живопись (масло, акварель), графика, портреты, пейзажи, натюрморты. На открытии можно будет пообщаться с художницей, а также послушать фортепианную музыку в её исполнении.

Вход свободный.

Фото: архив «Клопс»

Концерт на День всех влюблённых12+

Когда: суббота, 14 февраля, 19:00

Где: Центр культуры и досуга (Гурьевск)

Молодёжная музыкальная группа «Смысл жизни» представит новую программу. Запланированы тематические интерактивы, сюрпризы и романтическая атмосфера.

Вход свободный.

Творческая встреча «Не старею душой»12+

Когда: воскресенье, 15 февраля, 12:00

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Литературный клуб «Аквилон» приглашает на творческую встречу с поэтом и музыкантом Михаилом Герасименко. Ведущая — Людмила Мещерякова.

Вход свободный.

Михаил Герасименко родился на Дальнем Востоке, где работал в сначала учителем пения и музыки, а потом — директором Дома культуры. После переезда в Калининград был руководителем вокально-инструментального ансамбля, ходил в море. Печатался в местной периодике: в детском журнале «Мурр», альманахах ветеранов «Мудрость», «Тревожная даль» (2019) и других.

Концерт в Доме офицеров12+

Когда: воскресенье, 15 февраля, 13:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)

Дом офицеров приглашает на торжественное мероприятие, посвящённое памяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Отечества. В программе: просмотр фильма и концерт с участием калининградских музыкантов.

Вход свободный.

