Три концерта и экофестиваль: где бесплатно отдохнуть в Калининградской области в субботу и воскресенье

14 февраля — это не только День всех влюблённых. Можно отпраздновать День книгодарения, Всемирный день кино или День программиста. А можно ничего не отмечать и просто посетить мероприятия из традиционной выходной подборки «Клопс».
Презентация спецномера журнала «Мир Музея»12+
Когда: пятница и суббота, 13 и 14 февраля
Где: Музей Тильзитского мира (Советск, Луначарского, 2)
13 февраля, пятница, 18:00
Показ фильма «Андрей Болотов: рецепты счастья и плодородия». Фильм представит автор и режиссёр — Алексей Пищулин, главный редактор журнала «Мир Музея».
14 февраля, суббота, 15:00
Презентация специального номера журнала «Мир Музея», посвящённого эпохе Александра I.
В программе:
- награждение победителей музейного квиза;
- открытие выставки старинных предметовк из собрания Александра Вихрова, приуроченной к годовщине сражения под Прейсиш-Эйлау;
- экскурсия по выставке;
- читка текста Максима Гуреева Ritter;
- публичная беседа Александра Вихрова и Алексея Пищулина.
Вход свободный, по предварительному резервированию мест (+7 (906) 214-82-00).
Фестиваль GARAZHKA0+
Когда: суббота, 14 февраля, 12:00–17:00
Где: Культурный квартал Понарт (Судостроительная, 6)
В программе фестиваля осознанного потребления Garazhka на этот раз — маркет handmade и винтажных вещей, своп (бесплатный обмен), мастер-классы, искусство, еда и эко-активности.
Запланирована игротека, организованная клубом GameVibes. Будут доступны как популярные настолки (Codenames, «Каркассон»), так и менее известные.
Участие бесплатное.
Выставка в «Доме книжного наследия XX века»0+
Когда: суббота, 14 февраля, 15:00
Где: Дом книжного наследия XX века им. Н. Гумилёва (Тельмана, 28)
В Доме состоится официальное открытие выставки работ художницы Натальи Леонович и её отца, Константина Шихалёва. В экспозиции — живопись (масло, акварель), графика, портреты, пейзажи, натюрморты. На открытии можно будет пообщаться с художницей, а также послушать фортепианную музыку в её исполнении.
Вход свободный.
Концерт на День всех влюблённых12+
Когда: суббота, 14 февраля, 19:00
Где: Центр культуры и досуга (Гурьевск)
Молодёжная музыкальная группа «Смысл жизни» представит новую программу. Запланированы тематические интерактивы, сюрпризы и романтическая атмосфера.
Вход свободный.
Творческая встреча «Не старею душой»12+
Когда: воскресенье, 15 февраля, 12:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Литературный клуб «Аквилон» приглашает на творческую встречу с поэтом и музыкантом Михаилом Герасименко. Ведущая — Людмила Мещерякова.
Вход свободный.
Михаил Герасименко родился на Дальнем Востоке, где работал в сначала учителем пения и музыки, а потом — директором Дома культуры. После переезда в Калининград был руководителем вокально-инструментального ансамбля, ходил в море. Печатался в местной периодике: в детском журнале «Мурр», альманахах ветеранов «Мудрость», «Тревожная даль» (2019) и других.
Концерт в Доме офицеров12+
Когда: воскресенье, 15 февраля, 13:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
Дом офицеров приглашает на торжественное мероприятие, посвящённое памяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Отечества. В программе: просмотр фильма и концерт с участием калининградских музыкантов.
Вход свободный.