Пелагея даст большой концерт в Светлогорске

В «Янтарь-холле» во вторник, 28 июля, пройдёт концерт певицы Пелагеи и её одноимённой группы. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

За годы существования коллектив закрепил за собой статус одного из самых заметных и влиятельных проектов в российском фолке.

Путь самой Пелагеи — от народницы-вундеркинда до заслуженной артистки Российской Федерации (звание присвоено в 2020 году) — стал редким примером органичного взросления на глазах у публики. Певицу называют «новым словом в российском фолке», а телевизионная аудитория знает артистку и как наставницу шоу «Голос». При этом концертная деятельность остаётся для исполнительницы главным способом диалога со слушателем.

Начало в 20:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».