Реальные истории без сценария: в Калининграде представят авторский спектакль «Живой разговор о смысле жизни»

14:02
Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

В пространстве калининградского кинотеатра «Заря» в субботу, 28 марта, состоится авторский спектакль-интервью Кристины Ильиной «Живой разговор о смысле жизни». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы. 

Эта постановка предназначена для зрителей, «которые ищут правды»: «Никакого сценария, только жизнь. Все герои в главной роли — самих себя».

В основе разговора — реальные истории калининградцев, людей разных профессий и возрастов. 

Это уже шестой спектакль проекта, в котором зрители становятся частью живого диалога и вместе ищут ответы на вечные вопросы.

Начало в 18:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише». 

16+
