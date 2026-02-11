Авантюрная история с детективным финалом: в музыкальном театре на этой неделе покажут мистическую комедию по Гоголю

В калининградском областном музыкальном театре в пятницу и субботу, 13 и 14 февраля, представят спектакль «Гоголюцинации Чичикова». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В этой постановке композитор Александр Пантыкин и поэт Константин Рубинский соединили фантастический и одновременно новый мир Гоголя, в котором звучат цитаты не только из «Мёртвых душ», но и «Сорочинской ярмарки», «Ревизора», «Тараса Бульбы» и «Женитьбы».

Сюжет представлен в виде авантюрной истории, действие происходит в том самом городе N, где предшественником Чичикова является Хлестаков, а знакомые персонажи раскрываются с неожиданной стороны. «"Дело о мёртвых душах»" обернётся гротескной комедией-фарсом с элементами мистики и мелодрамы. А детективный финал окажется совершенно непредсказуемым», — следует из анонса спектакля.



