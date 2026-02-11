Музей истории рыцарей в Немане в этом году переедет в старинный замок

Музей истории рыцарей «Риттербух» в Немане готовится к переезду. В 2026 году он должен занять рыцарский зал замка Рагнит. Об этом «Клопс» рассказал создатель проекта Евгений Гульник.

В замке музей расположится в новом помещении площадью 187 квадратных метров с высоким потолком. «Зал будет в западном флигеле замка. Со стороны внутреннего двора там сохранились самые красивые, готические оконные проёмы», — обещает создатель музея.

По его словам, ориентировочное время переезда — июнь 2026 года, крайний срок — осень. Пока зал в замке не готов, музей продолжает работать на нынешней площадке — в туристическом кластере «Тильзит-Рагнит» в здании бывшего немецкого ресторана Deutsches Haus на улице Победы.

Сейчас экспозиция «Риттербуха» состоит из точных копий средневековых доспехов, одежды и вооружения. Она задумана как интерактивная, многие предметы можно брать в руки и примерять. Эта особенность сохранится и после переезда.