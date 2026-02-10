Драйв, юмор и поиски счастья: в Светлогорске покажут танцевальное шоу под потоками воды

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в четверг, 23 апреля, санкт-петербургский театр танца «Шторм» представляет спектакль-шоу под дождём «И где, счастье?» Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Шоу под дождём «И где, счастье?»

На сцене танцевальные номера чередуются с актуальными монологами, приправленными юмором. Главный герой вместе со зрителем будет искать долгожданное счастье.

«Неважно, какой у человека возраст, пол или статус — важно, что почти все ждут, когда же к ним постучится счастье! А на простой вопрос: «Вы счастливый человек?» — вряд ли ответят однозначно!» — пишут о замысле представления.

Слияние хореографического мастерства и ораторского искусства погружает публику в атмосферу энергии и драйва, юмора и позитива, романтики и любви. Кульминацией постановки становится финальная часть, которую артисты исполняют под потоками воды.

Организаторы обещают, что спектакль поможет зрителям почувствовать себя чуточку счастливее.

Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».